Emergenza idrica, Comagri. Gargano (Anbi): piano laghetti, fotovoltaico e certificazione verde per la aziende agricole

Alle ore 15, la Commissione Agricoltura ha svolto, in videoconferenza, l'audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (Anbi), sulle problematiche del comparto agroalimentare connesse all’emergenza idrica.

Questa l'audizione di Massimo Gargano, direttore generale Anbi

"Il tema dell'emergenza idrica ha risvolti pericolosi. La temperatura quest'anno è di 2-3 gradi superiore a quella degli anni precedenti, è caduta l'80% di neve in meno sulle dorsali montane e la pioggia di questi giorni ha migliorato una situazione comunque precaria. Si parla di 20 km di salinizzazione dei principali bacini di questo paese, che ha conseguenze anche per la fauna. Questa siccità si inserisce in un contesto di pandemia e di cambiamenti climatici, tutto da considerare per la transizione ecologica, che va fatta in fretta. L'agroalimentare italiano vale oltre 570 miliardi euro ed ha bisogno per l'85% di acqua: servono politiche adeguate. Anbi gestisce 231mila canali artificiali e l'85% dell'irrigazione collettiva. Abbiamo messo a servizio questa capacità per il paese su due questioni: abbiamo presentato una certificazione volontaria della risorsa acqua da parte del sistema di aziende agricole ed abbiamo ricevuto un'ottima risposta sul marchio goccia verde. Poi c'è il piano laghetti, raccogliendo l'acqua con opere medio-piccole, in grado di valorizzare l'ambiente, svolgendo la propria funzione. Con questi laghetti potremo raccogliere oltre 1 miliardi di metri cubi di acqua nuova, producendo contemporaneamente energia sullo specchio d'acqua tramite il fotovoltaico, oltre che da idroelettrico tramite i pompaggi. I laghetti aiuterebbero il flusso ecologico ed anche quelle zone del sud dove l'acqua è razionata. Il piano laghetti non sarebbe mai stato applicato attraverso Pnrr o piano strategico. Abbiamo dovuto lavorare sull'efficientamento della rete, era l'unica possibilità. Guardiamo con estrema attenzione ai fondi FSC, i fondi di sviluppo e coesione, perché possono costituire una risposta importante. Va ricordato che quest'anno sono stati stimati già danni, causati dalla siccità, per 1 miliardo di euro e nella legge di bilancio dello stato dovrà essere fatta una scelta di campo, se continuare ad intervenire per riparare i danni o utilizzare gli antidoti. C'è poi l'aspetto della semplificazione, con cui facciamo fatica".