EMI CANDIDATA AL PREMIO SPECIALE “BOOKS FOR PEACE 2020” – ANTONELLO CAPRA: FEEDBACK POSITIVO E DI GRANDE PRESTIGIO VERSO UN’ALLEANZA PER L’ISTRUZIONE

Parole di rinnovata soddisfazione da parte del Presidente EMI, Antonello Capra: “La candidatura di EMI, Educazione Multimediale Innovativa, al premio speciale “Books for Peace” 2020 è un altro feedback positivo e di grande prestigio per School in Motion Festival, progetto in cui, insieme all’Unione Coltivatori Italiani, abbiamo creduto fin dall’inizio, e che ha come obiettivo una vera e propria alleanza per l’istruzione”.

Il “Books for Peace” ha lo scopo di valorizzare i libri, la cultura, lo sport e l’arte, attraverso il concorso letterario che tratta gli argomenti della Pace a tutto tondo, non solo tra i popoli, ma dei popoli, come la violenza di genere, il bullismo, le discriminazioni razziali e religiose, l’integrazione sociale e culturale.

Nasce da un progetto di un gruppo di associazioni: FUNVIC (FundaçãoUniversitária Vida Cristã / UNIFUNVIC) – Brasil club Unesco BFUCA-WFUCA dip.to Europa, ANASPOL (Associazione Nazionale Agenti Sottufficiali Polizie Locali), Ass.ne Naz.le Giudici di Pace, IADPES International Academy Diplomatic Pax et Salus.

www.schoolinmotion.it

-RIPRODUZIONE RISERVATA-