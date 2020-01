EMILIA ROMAGNA, CASELLI: SIAMO 15% DELL’INTERO EXPORT NAZIONALE, MA SICCITÀ PIEGA LA NOSTRA AGRICOLTURA. INTERVENIRE PER AUMENTARE CAPACITÀ TRATTENIMENTO ACQUA

“Con la nostra agricoltura produciamo 24 miliardi di euro in Emilia Romagna e rappresentiamo il 15% dell’intero export nazionale” dichiara l’assessore all’agricoltura dell’Emilia Romagna Simona Caselli.

“Siamo in nord Italia ma abbiamo problemi diversi da quelli delle regioni limitrofe, come quello della siccità. Abbiamo investito 8 milioni in progetti sul risparmio dell’acqua ed oggi siamo secondi solo ad Israele in tecniche di risparmio idrico, ma dobbiamo aumentare le capacità di trattenimento dell’acqua, perché i modelli futuri ci dicono che pioverà in modo molto intenso ma in un lasso sempre più limitato di tempo” prosegue.

“Punto fondamentale: ci opponiamo al fatto che prossimi interventi siano finalizzati esclusivamente a risparmi percentuali.

È difficile arrivare a far meglio di così nonostante le tecniche di innovazione che mettiamo in campo e in zone come la nostra non c’è più spazio per risparmiare” conclude Caselli.

“Anche la neve arriva ormai sempre più tardi e va via sempre prima, sintomatico dei cambiamenti climatici che affliggono il nostro territorio. Ringrazio però i consorzi perché lavorano sempre con competenza ed assieme al ministero hanno fatto squadra per portare a casa importanti progetti” sottolinea invece l’assessore del Veneto Giuseppe Pan

