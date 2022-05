Emilia Romagna e turismo, sinergie tra Food e Motor Valley per la ripartenza. Tutti gli interventi

Oggi la Camera di Commercio di Modena ha ospitato l'evento "Emilia Romagna e turismo, sinergie e punti di forza tra Motor e Food Valley, organizzato da Piacere Modena in collaborazione con l'Asessorato all'Agricooltura e Agroalimentare dell'a Regione, con il Patrocinio della Camera di Commercio di Modena e del comune di Modena. L'incontro fa parte della quarta edizione del Motor Valley Fest, che si svolgerà nella provincia emiliana fino al 29 maggio. All'incontro, moderato dal giornalista Leo Turrini, hanno partecipato Enrico Corsini, presidente di Piacere Modena, Giuseppe Molinari, presidente della Camera di commercio di Modena, Alessio Mammi, assessore all'Agricoltura dell'Emilia Romagna, Gian Carlo Muzzarelli, sindaco della città, Davide Cassani, presidente APT dell'Emilia Romagna e con la testimonianza di Sergio Campana, pilota di F3 e titolare della omonima azienda agricola.

Questi gli interventi:

Giuseppe Molinari, presidente Camera di Commercio di Modena

"Nel nostro territorio abbiamo 22 DOP e IGP e ci sono altri prodotti che, pur non potendo essere registrati, sono eccellenze strepitose disconosciuto a livello internazionale. I motori sono solo una faccia della medaglia, ma qui facciamo sistema avendo una visione chiara del futuro e per quanto dobbiamo valorizzare tutto l'insieme della provincia. Con Piacere Modena, come camera di commercio, abbiamo un rapporto da lungo tempo: raccogliamo i consorzi in un caso davvero unico in Italia".

Alessio Mammi Assessore all'agricoltura Emilia-Romagnia

"Piacere Modena è un unicum, il consorzio dei consorzi, le istituzioni deposte al tutela e alla valorizzazione dei nostri prodotti. Vorrei che anche territori seguissero questo esempio, così da non promuovere le nostre eccellenze in compartimenti stagni. Modena è terra di eccellenze, motori e agroalimentari. Far conoscere l'enogastronomia è fondamentale, un patrimonio che per DOP e IGP vale 7 miliardi di euro in Italia, di cui ben 3 in Emilia Romagna. Dietro questi prodotti ci sono i territori: cosa sarebbe la nostra terra senza questi? Sono un patrimonio culturale e sociale, perché il cibo è creatività, competenze e memoria".

Enrico Corsini, presidente Piacere Modena

"Piacere Modena è nato nel 2011 mettendo insieme Dop e IGP della provincia, aggiungendo anche Modena Tour, l'agenzia turistica che organizza l'incoming turistico, così da valorizzare i nostri centri di produzione, da vivere e gustare in loco. Abbiamo pensato anche ai progetti mirati per aiutare la ristorazione dopo i due anni di pandemia, dobbiamo essere orgogliosi dei nostri prodotti da utilizzare nella nostra cucina, tutti legati a storia e cultura che vive in un giardino bellissimo, la nostra provincia".

Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena

"Motori e food sono la nostra forza. Siamo riusciti a superare l'emergenza del terremoto perché abbiamo fatto sistema. Con l'apertura del Motore Valley Fest confermiamo la forza dei nostri valori, che ci piace chiamare Formula Modena: DOP, IGP e le auto più belle del mondo. Pensiamo però già al futuro, con un orientamento di strategia sempre più forte, che vale anche per i nostri prodotti. A Modena si intrecciano lentezza e velocità e siamo ripartiti anche con il turismo di affari, grazie ad investimenti di grande pregio. Solo la Ferrari sta predisponendo un piano di sviluppo di 500 milioni con altre 500 persone assunte. Dobbiamo fare un ulteriore salto di qualità sul turismo storico culturale. L'obiettivo è superare i 400 mila turisti della prepandemia. Modena deve tornare al centro dell'attenzione e anche le imprese hanno capito che il territorio è un brand strategico, più sono legate alle proprio origine più acquisiscono valore".

Davide Cassani, presidente APT Emilia-Romagna

"Sono ottimista per il futuro. Con la pandemia abbiamo fatto squadra, preparandoci alla ripartenza e questo inizio anno lo conferma. L'obiettivo è di tornare ai numeri del 2019. La via Emilia è un passaggio obbligato da nord a sud, per questo forse abbiamo creato eccellenze motoristiche e culinarie. Oggi qui vai a visitare una cantina e ritrovi un museo su Gilles Villeneuve. Questo è un territorio unico e per carattere o tradizione, abbiamo trasformato tutto in una eccellenza. Bicicletta e cibo sono un connubio perfetto, perche andare in bici ci consente di scoprire il territorio ed anche di gustarlo. Tra i grandi evnti stiamo cercando di ospitare la partenza del Tour de France nel 2024, simbolo del turismo attivo su cui stiamo puntando".

Sergio Campana, pilota di F3 e imprenditore agricolo

"Le nostre strutture del territorio hanno scoperto l'importanza del turismo, alzando ulteriormente l'asticella. I visitatori che vengono per scoprire la terra dei motori aprono gli occhi verso le nostre eccellenze e le nostre storie. Per ripartire dopo la pandemia conta capire come è cambiato l'afflusso turistico. Per attrarre ancora di più il flusso dei visitatori Modena per esempio potrebbe dotarsi di un kartodromo elettrico".