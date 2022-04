MARR S.p.A. (Milano: MARR.MI), società leader in Italia nella commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari e non-food al foodservice, è partner del progetto “Prodotti Dop e Igp dell’Emilia Romagna. Nati qui, apprezzati in tutto il mondo” promosso dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura e da Promozione Turistica Regionale dell’Emilia Romagna. L’iniziativa si terrà in occasione di un momento strategico e di grande visibilità come il weekend di Pasqua (16-18 aprile), in cui sono attesi 1,5 milioni di ospiti (fonte Osservatorio Turistico Regionale dell’Emilia Romagna), e andrà a coinvolgere con il supporto di MARR 420 strutture, tra alberghi e ristoranti delle Città d’Arte e della Riviera Adriatica dell’Emilia Romagna (selezionate in base alla propensione all’utilizzo di prodotti DOP e IGP regionali e alla vocazione ad una clientela turistica), a cui verranno distribuite tovagliette e mappe cittadine, recanti la cartina delle tipicità regionali. Il materiale promozionale, che raggiungerà oltre 130 mila tra turisti e consumatori finali, contiene un QR code che permette di accedere ad una landing page dedicata ( https://emiliaromagnaturismo. it/it/food-valley/dop-igp- nati-qui-apprezzati-in-tutto- il-mondo ), in italiano e inglese, dove sarà possibile conoscere al meglio 44 prodotti regionali a qualità regolamentata DOP, IGP, PAT e Biologici, attraverso video ricette a cura degli chef di MARR Academy e link di approfondimento. Oltre ad informare si mira a fidelizzare e coinvolgere gli utenti, che potranno ricevere periodicamente, richiedendola sulla landing page, la newsletter Food Valley News con aggiornamenti sui prodotti regionali di qualità, ricette, appuntamenti, eventi enogastronomici o idee vacanza. La collaborazione di MARR al progetto “Prodotti Dop e Igp dell’Emilia Romagna. Nati qui, apprezzati in tutto il mondo” dopo il lancio l’anno scorso della linea di prodotti “Della Nostra Terra” conferma l’impegno di MARR nella valorizzazione delle eccellenze italiane certificate IGP, DOP o rientranti nell’elenco PAT.

L’obiettivo è quello di sostenere la filiera agroalimentare nazionale e valorizzare le specialità locali, espressione di culture e tradizioni tipiche del nostro Paese, secondo un preciso impegno e strategia per la sostenibilità

(https://www.marr.it/ sostenibilita/bilancio-di- sostenibilita).

MARR punta a rafforzare ed ampliare sempre più le partnership e i rapporti diretti con realtà locali dando loro la possibilità di accedere al mercato del foodservice nazionale e contribuendo così al loro sviluppo.