Emilia Wine Experience: tra fungo Igp e vini il trionfo del territorio anche questo fine settimana

Proseguono le attività del progetto di destinazione turistica “Emilia Wine Experience”, che sarà ancora protagonista degli eventi in programma per il prossimo fine settimana nel territorio emiliano. Si parte sabato 17 settembre dalla provincia di Parma, a Borgo Val di Taro, dove in occasione della Fiera del Fungo va in scena la prima tappa di “Funghi and Friends Festival” per celebrare il celebre Fungo di Borgotaro IGP. In questa occasione, a partire dalle ore 17, in Piazza Manara, uno show cooking con degustazione guidata a cura delle 5 Strade Vini e Sapori di Emilia, Strada del Fungo Porcino, Strada Vini e Sapori dei Colli Piacentini, Strada del Po, Strada del Culatello e Strada del Prosciutto di Parma che porteranno in scena “Emilia Wine Experience dal Po all’Appennino” con abbinamenti cibo-vino. La Fiera del Fungo proseguirà per tutto il fine settimana con banchi di assaggio e mercato dei prodotti tipici. Tutti i dettagli nel calendario eventi sul portale www.emiliawineexperience.it/eventi-in-programma

Il Fungo di Borgotaro IGP, tra i più famosi in Europa, cresce alle frontiere con Liguria e Toscana, in un suggestivo paesaggio medievale di speroni, torrenti e boschi: a Borgo Val di Taro si possono acquistare le specialità del territorio, ossia funghi conservati in tutte le maniere, ma anche Prosciutto di Parma DOP e Parmigiano-Reggiano DOP. A Berceto si incrocia la Via Francigena, l’antica via dei pellegrini che da Canterbury portava a Roma. A Bedonia è quasi d’obbligo una sosta per visitare il Planetario e il Seminario. Infine Compiano, un paese medioevale guardato a vista da un maestoso castello e stretto da una bella cinta muraria, lungo le cui strette strade si affacciano palazzi nobiliari e case torri.

Si prosegue poi dal sabato alla domenica con la terza tappa del Valtidone Wine Fest che si svolgerà invece nel Comune di Alta Val Tidone, a Trevozzo (PC), con DiTerreDiCibiDiVini e… diOli. In questo caso il 18 settembre il marchio Emilia Wine Experience sarà protagonista di “Tipicamente Alta Val Tidone. Sorsi, morsi e dialoghi sull’identità dei prodotti locali”, un incontro di gusto a cura della Strada Vini e Sapori dei Colli Piacentini, in collaborazione con “De Smart Kitchen” per la parte gastronomica e la Strada del Fungo Porcino. A partire dalle ore 18, dialogo sui prodotti a denominazione comunale, identità territoriale e abbinamenti cibo-vino con Stefano Caffarri, scrittore e giornalista, Stefano Berzi, miglior sommelier d’Italia AIS 2021 e Maurizio Pescari, esperto divulgatore di extravergine d’oliva, condotto da Elisabetta Virtuani, presidente della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini, capofila del progetto Emilia Wine Experience, con le conclusioni di Michele Milani, pubblicitario. Un menu speciale con i prodotti De.Co. di Alta Val Tidone come protagonisti: tartufo di Pecorara, patate di Busseto, batarò e alcuni prodotti locali come zafferano, miele e olio EVO Alta Val Tidone. In abbinamento, i vini DOC dei Colli Piacentini delle cantine presenti al Valtidone Wine Fest.

Info e prenotazioni: Tel. +39 366 4445424, info@stradadeicollipiacentini.it, www.emiliawineexperience.it/eventi-in-programma/

L’Alta Val Tidone, è un luogo magico caratterizzato da una natura incontaminata, paesaggi mozzafiato borghi caratteristici, bellissimi sentieri da percorrere a piedi, in bici, a cavallo e una cucina locale ricca di prodotti unici: dal vino dei Colli Piacentini, all’olio extravergine d’oliva, fino ai prodotti tipici a denominazione De.Co., capaci di farti riscoprire i sapori di un tempo e con un forte legame identitario con il territorio e le tradizioni di produzione.

Emilia Wine Experience è un progetto di costruzione di un brand territoriale distintivo che parte dalle eccellenze enologiche di Emilia per la creazione di un forte connubio territorio-vino-turismo come leva competitiva per la valorizzazione dei territori lungo le 5 Strade Vini e Sapori di Emilia delle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Un modello di sviluppo locale che unisce prodotti di qualità e territori di qualità. Il progetto mira a far emergere e mettere a sistema le iniziative/esperienze di qualità già esistenti nei diversi territori dedicate ai vini di Emilia, creando scambi e interconnessioni tra le diverse aree di produzione, lavorando su una comunicazione unica integrata del progetto, costruendo nuovi format di promozione/esperienza del vino e nuovi itinerari/prodotti di turismo enogastronomico legati a tematiche specifiche, che potranno essere lo strumento di promo-commercializzazione dell’offerta di Emilia Wine Experience.