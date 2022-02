Energia, Arrigoni (Lega): gas e nucleare sostenibili e sicuri, Gassman poco informato

"Gassman è poco informato. Il suo lavoro è recitare una parte, ma per farlo bene dovrebbe prima studiare il copione. Innanzitutto dovrebbe sapere che è falso che il Governo italiano non incentiva le rinnovabili. Lo fa eccome, gravando sulle bollette i costi degli incentivi che purtroppo non hanno mai generato una filiera nazionale. A Cinecittà è arrivata la notizia che il costo medio dell’energia in Italia è aumentato in un anno del 600 per cento? Gassman ha capito che la transizione energetica la stanno pagando le famiglie ma soprattutto le imprese che fermano la produzione e aprono la cassa integrazione? Davvero possiamo prendere sul serio chi parla di 100% di rinnovabili, tra l’altro non programmabili e che producono energia solo quando c’è sole e vento, come fotovoltaico e eolico, per decarbonizzare e tutelare l'ambiente? Bene il loro sviluppo ma non esclusivo, perché ci espongono alla loro volatilità, che dovrebbe essere assorbita in sistemi di accumulo che devono essere ancora sviluppati, e perché ci legherebbero mani e piedi alla Cina che fornisce a livello mondiale circa il 70% dei pannelli solari, quasi la metà delle turbine eoliche e controlla gran parte dell’estrazione delle terre rare necessarie nella filiera dell’elettricità. Il nucleare è l'unica tecnologia stabile e programmabile che possa consentire di decarbonizzare l’Europa al 2050. Con le sole rinnovabili, importanti ma non programmabili, non saremo mai in grado di fornire energia elettrica in modo sicuro e in quantità necessaria a famiglie e imprese. Il loro problema infatti non è il costo di produzione, ma gli altissimi costi quando non producono. Sull’energia dell’atomo è necessario aprire un dibattito serio e senza pregiudizi, lontano dai tweet del mondo dello spettacolo, per non perdere il treno dello sviluppo del nucleare di ultima generazione, pulito e sicuro, riconosciuto in Europa come energia sostenibile e, al pari del gas, altrettanto fondamentale per la transizione.

Così in una nota il senatore Paolo Arrigoni, responsabile del dipartimento Energia della Lega, a seguito delle dichiarazioni di Alessandro Gassman su gas e nucleare