Energia, Centinaio: Agroalimentare strategico, se ne tenga conto in piano riduzione consumi

"A fronte della necessità di ridurre i consumi energetici, le decisioni che saranno prese dovranno tener conto della specificità di alcuni settori produttivi, che rischiano altrimenti di subire gravissimi danni". Lo afferma il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, in merito al piano per il risparmio energetico. "L'agroalimentare è un settore strategico, per l'Italia e per tutti i paesi dell'Unione europea, come ben si è compreso in questi ultimi mesi - continua il sottosegretario -. Per alcuni comparti, come quello della carne e dei salumi, che in Italia vanta 43 eccellenze Dop e Igp, eventuali razionamenti e distacchi programmati comporterebbero significative perdite con il rischio di dover buttare al macero intere produzioni. Faremo il possibile perché non si proceda a tagli orizzontali e gli interventi che saranno decisi non vadano a danneggiare settori fondamentali del nostro Made in Italy", conclude Centinaio.