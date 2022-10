Energia, Centinaio: In Ue facciano squadra tutti i paesi. Finanza non speculi su economia reale che produce

"Ci auguriamo che nella riunione informale del Consiglio Ue in corso a Praga Olanda e Germania non si oppongano alla richiesta di adozione del price cap, che sta chiedendo la maggioranza dei paesi membri e che sull'energia possa esserci una strategia comune europea. Anche se oggi non saranno prese decisioni, si capirà quale sarà l'orientamento. Ora più che mai è urgente e necessario non far prevalere interessi di parte. Si lanci un segnale di unità. L'aumento dei costi energetici sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese, incluse le aziende del settore agroalimentare. L'economia italiana ed europea non può essere vittima di speculazioni finanziarie". Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio. "Prevalga il principio di collaborazione e reciprocità. Per superare i momenti di crisi occorre sostenere l'economia reale come ha fatto di recente il Fondo monetario internazionale intervenendo sugli shock dei prezzi alimentari. Se cade il settore primario, cade anche il resto, finanza compresa", conclude Centinaio.