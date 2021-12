Energia, Confcooperative: Cooperative di utenti tagliano costo energia elettrica di oltre 30%. Tassazione su kwh frena competitività imprese italiane

«Il costo dell’energia elettrica è un elemento che grava sui costi e sulla competitività delle nostre imprese, oltre a soffiare nelle vele dell’inflazione. Eurostat, per il primo semestre del 2021 – dice Maurizio Gardini presidente di Confcooperative commentando i dati Censis Confcooperative su rilevazione Eurostat – ha rilevato in Italia un prezzo lordo per kilowattora pari a 15,84 centesimi di euro. Peggio di noi fa solo la Germania (18,13) nella graduatoria dei paesi dell’Unione Europea. L’Italia si colloca in ogni caso sopra la media UE di 3 centesimi per kwh e presenta una delle differenze più ampie fra prezzo lordo e prezzo al netto di imposte e tasse. L’incidenza fiscale rappresenta una penalizzazione per le imprese italiane che pagano l’energia 3,5 centesimi più che in Austria e Belgio, 4,5 cent più che nei Paesi Bassi, 5 cent più che in Francia, Spagna e Portogallo e quasi il doppio di quanto costa alle imprese in Finlandia e Danimarca».

