Energia, D’Amato (Greens) Accordo Ue-Usa su Gnl tradisce Green Deal

"L'accordo raggiunto oggi tra Usa e Ue per la fornitura aggiuntiva di 15 miliardi di metri cubi di Gnl entro il 2022 da parte di Washington, che diventeranno 50 miliardi entro il 2030, è un tradimento del Green deal. Ridurre la dipendenza dal gas russo non vuol dire legarsi mani e piedi per un altro decennio (almeno) a un'altra fonte fossile, tra l'altro prodotta con una tecnica dannosa e inquinante come il fracking. Non è questa la transizione a lungo termine sulla quale Ue e Usa si sono impegnati a Parigi. La strategia, semmai, deve puntare alla produzione di energia pulita e alla riduzione dei consumi energetici. Come dimostrato da diversi studi, l'Ue può sostituire fino a due terzi del gas russo entro il 2025 attraverso soluzioni energetiche pulite, realizzando il pacchetto Fit for 55 e accelerando la diffusione dell'elettricità rinnovabile da eolico e solare, l'efficienza energetica e l'elettrificazione. Lo spazio c'è, perché non stiamo parlando di domani, ma dei prossimi decenni. Ma se non investiamo ora con forza su questa strada saremmo sempre dipendenti dai fossili, siano essi russi o statunitensi. E continueremo ad alimentare il cambiamento climatico". Lo dice l'eurodeputata dei Greens, Rosa D'Amato.