Energia, i sussidi per i combustibili fossili e l’agricoltura? Salgono a 1,8 trilioni di dollari l’anno

I governi di tutto il mondo stanno spendendo almeno 1,8 trilioni di dollari all'anno in sussidi a sostegno delle industrie fortemente inquinanti guidate da carbone, petrolio, gas e agricoltura. E ciò nonostante il loro impegno per gli obiettivi del cambiamento climatico. È quanto emerge da una nuova ricerca, di cui dà conto il Financial Times.

Circa il 2% del prodotto interno lordo globale viene speso ogni anno in sussidi che incoraggiano la produzione o il consumo insostenibile, esauriscono le risorse naturali e degradano gli ecosistemi, hanno concluso i ricercatori indipendenti Doug Koplow e Ronald Steenblik. Koplow, che in passato ha consigliato i governi sugli incentivi, e Steenblik, che ha lavorato all'OCSE sulla questione, hanno identificato i sussidi che hanno valutato avere un impatto negativo in otto settori, tra cui l'edilizia, i trasporti e la pesca.

Il più grande beneficiario delle elargizioni è stata l'industria dei combustibili fossili, che ha goduto di 640 miliardi di dollari all'anno, mentre i settori agricolo e forestale hanno ricevuto rispettivamente 520 e 155 miliardi di dollari, secondo quanto emerge dalla ricerca. Queste stime sono probabilmente conservative, ha notato l'esperto, poiché l'esistenza e la dimensione del sostegno governativo non sono sempre riportate.

Ma perché si prosegue a sussidiare certi settori? Gli incentivi, scrive Ft, persistono in parte a causa del "potere degli interessi acquisiti", ha detto il gruppo Business for Nature e B Team che ha commissionato lo studio, una coalizione di più di 70 aziende, industrie e gruppi non-profit.

Da un punto di vista territoriale, l'Iran, la Cina e l'India hanno elargito la maggior parte dei sussidi al consumo di combustibili fossili nel 2019, rispettivamente per 87,9 miliardi di dollari, 34 miliardi di dollari e 33 miliardi di dollari, secondo i dati dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Al tempo stesso, Messico, Cina e Argentina hanno fornito il maggior sostegno diretto ai produttori di combustibili fossili, escluse le agevolazioni fiscali, rispettivamente di 11,3 miliardi di dollari, 3,9 miliardi di dollari e 2,5 miliardi di dollari, secondo i dati dell'OCSE (che non ha incluso alcune delle maggiori nazioni produttrici di petrolio e gas, come l'Arabia Saudita, a causa di problemi di trasparenza dei dati).

Delta Merner, che guida il Science Hub for Climate Litigation dell'Union of Concerned Scientists (la quale mette in contatto i ricercatori con gli avvocati), ha affermato che i sussidi per i combustibili fossili potrebbero affrontare sfide legali, sulla base del fatto che sono incompatibili con l'obiettivo netto zero di un paese, per esempio. Dal momento che la genesi delle sovvenzioni potrebbe a volte essere ben intenzionata, come la protezione dei consumatori dai prezzi elevati, la revisione degli schemi dovrebbe garantire che le società vulnerabili non vengano colte di sorpresa dalle riforme, hanno ammesso i sostenitori dello studio. Paul Polman, l'ex amministratore delegato di Unilever ora attivista, ha detto che è giunto il momento di "fermare il lobbismo egoista e miope che perpetua i sussidi dannosi".