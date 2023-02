Energia, importanti novità nel DL PNRR Semplificazione

Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio è stato pubblicato il DL PNRR ‘Semplificazione’ che introduce importanti novità per il settore agricolo auspicate da Confagricoltura relativamente alle comunità energetiche e, più in generale, e all’autoconsumo diffuso.

Con la nuova misura, le comunità energetiche i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole, in forma individuale o societaria, anche tramite le loro organizzazioni di categoria, e da cooperative agricole, possono accedere agli incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili, compresi gli agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e anche se non connessi sotto la stessa cabina primaria. Quindi - precisa Confagricoltura - ci sarà la possibilità di avere un raggio di autoconsumo più ampio.

Sempre nel decreto legge vengono introdotte specifiche semplificazioni nell'installazione degli impianti agrivoltaici in caso siano realizzati direttamente da imprenditori agricoli.

Per Confagricoltura è opportuno che la misura sia accompagnata da specifici incentivi che possano premiare l'installazione, da parte delle imprese agricole, di impianti medio piccoli distribuiti nel territorio anche in assetto di autoconsumo diffuso, anche in vista dei nuovi bandi previsti dalla misura Parco Agrisolare del PNRR.