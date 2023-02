Energia motore dell’oggi e del domani: il nuovo appuntamento di Creafuturo. Agrobioenergie: la sfida di Agroener, Special Issue su “Terra è Vita”

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato all’Energia, forza vitale che tutto alimenta e che la nostra società ed il nostro modello di consumo hanno sempre potuto dare per scontata. La guerra in Ucraina – preceduta dalla pandemia e dai primi effetti evidenti dei cambiamenti climatici – ci ha tolto le nostre confortevoli certezze, costringendoci, a lasciare il “porto” non più sicuro dei combustibili fossili, per spingerci nel mare aperto delle rinnovabili. E, proprio in questo ambito, sono numerose le possibilità e le soluzioni su cui i ricercatori del CREA stanno lavorando.

Il quarto numero racconta come da 6 anni a questa parte il CREA è protagonista nella ricerca e promozione dell’impiego delle agrobioenergie, fonti rinnovabili importantissime per la sostenibilità ambientale. Lo fa partecipando ad un progetto di ricerca finanziato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf, ex Mipaaf) e coordinato dal CREA – Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari: il progetto AGROENER “Energia dall’agricoltura: innovazioni sostenibili per la bioeconomia” (D.D. n. 26329/2016).

Da anni, come riporta nello speciale Attilio Tonolo, referente del Masaf per il progetto, la discussione a livello internazionale sulle misure da adottare per la riduzione dei cambiamenti climatici e delle emissioni di gas a effetto serra ha ispirato i leader dell’Unione Europea a trasformare l’Europa in un’economia con un’efficienza energetica elevata e a basse emissioni di carbonio. I risultati ottenuti e quelli in via di consolidamento potranno offrire nuove opportunità di applicazioni tecniche con ridotti impatti ambientali e risparmi economici.

Per divulgare e trasferire i principali risultati ottenuti da questo importante progetto, Francesca Antonucci, Prima Ricercatrice del CREA Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari, ha curato l’edizione di uno Special Issue uscito il 26 Novembre 2022 su “Terra e Vita”, importante testata nazionale di disseminazione scientifica del gruppo Edagricole (Rif.: Speciale AGROENER. A cura di Francesca Antonucci. Terra e Vita, Supplemento al n. 36 – 30 Novembre 2022 – ANNO LXIII. ISSN 2421-356X). Si tratta della raccolta di circa 50 articoli inerenti ai risultati e le innovazioni più interessanti di AGROENER, descritte con cura dai responsabili delle varie linee di azione del progetto. Lo speciale, disponibile a questo link si articola su cinque tematiche principali:

Miglioramento, sviluppo e promozione dell’efficienza energetica delle macchine, delle attrezzature agricole e della meccanizzazione Sviluppo della filiera delle biomasse solide agroforestali Sviluppo della filiera del biogas Bioraffinerie integrate in cicli produttivi agroalimentari Realizzazione impianti sperimentali, dimostrazioni e divulgazione.

E offre uno spaccato delle nuove frontiere che si stanno aprendo nel settore delle agroenergie, grazie alla ricerca condotta dal CREA in collaborazione con altri importanti enti quali il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ed il Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA S.p.A).

Di seguito sarà riportata una breve descrizione dei principali risultati ottenuti nel corso di questi anni di attività, divisi per tematica.

1. Miglioramento, sviluppo e promozione dell’efficienza energetica delle macchine, delle attrezzature agricole e della meccanizzazione

Figura 1. Trattore a biometano durante l’esecuzione di lavorazioni del terreno. (Fonte: Speciale AGROENER. A cura di Francesca Antonucci. Terra e Vita, Supplemento al n. 36 – 30 Novembre 2022 – ANNO LXIII. ISSN 2421-356X).

Negli ultimi mesi si è sentito parlare tantissimo, tra gli agricoltori e i contoterzisti, di consumi energetici, di rese colturali, di ottimizzazione della manodopera, di semplificazione dei cantieri meccanici ecc.: lo speciale prova ad affrontarli dal punto di vista della ricerca.

In: “Strategie per il risparmio di carburante nei cantieri agricoli”, per esempio, lo slittamento ed il rendimento del motore sono i parametri più importanti su cui intervenire per migliorare l’efficienza delle lavorazioni agricole.

“Potenzialità del biometano in agricoltura”, invece, analizza una possibile alternativa al gasolio, attualmente il carburante più costoso e derivante interamente da fonti fossili non rinnovabili.

Si parla inoltre della “Sensoristica innovativa propedeutica all’automazione dei processi produttivi” (Figura 2) e della “Intelligenza Artificiale per migliorare le principali operazioni in campo”: in questo ultimo caso, è stata sviluppata una piattaforma on line per la stima del consumo di carburante, dei costi e delle emissioni delle principali operazioni agricole e forestali.

Figura 2. Sensore geoelettrico e sensore innovativo per il rilievo della conducibilità elettrica apparente del terreno e della vigoria della coltura sia su colture estensive che su colture a filare come frutteti e vigneti. I dati raccolti sono poi elaborati per ottenere mappe digitali georeferenziate. (Fonte: Speciale AGROENER. A cura di Francesca Antonucci. Terra e Vita, Supplemento al n. 36 – 30 Novembre 2022 – ANNO LXIII. ISSN 2421-356X).

Sempre per l’efficientamento energetico si parla anche di “Agricoltura di precisione”, la cui applicazione ha tra i vantaggi più evidenti il minor numero di passaggi, la diminuzione del compattamento del terreno e la riduzione delle manovre di inversione a bordo campo delle trattrici agricole. Per quanto riguarda l’ambiente forestale, viene approfondita la Short Rotation Coppice (SRC) e la irrigazione localizzata per ottenere risparmi sia idrici che energetici. Nel campo dell’agricoltura in serra, scopriremo il “Software di supporto decisionale per gestire la variabilità in questi ambienti” e la tecnologia che sfrutta il “riscaldamento basale di colture tramite l’utilizzo di pompe di calore”.

