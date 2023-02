Energia motore dell’oggi e del domani: il nuovo appuntamento di Creafuturo. Creare energia con i residui agricoli

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato all’Energia, forza vitale che tutto alimenta e che la nostra società ed il nostro modello di consumo hanno sempre potuto dare per scontata. La guerra in Ucraina – preceduta dalla pandemia e dai primi effetti evidenti dei cambiamenti climatici – ci ha tolto le nostre confortevoli certezze, costringendoci, a lasciare il “porto” non più sicuro dei combustibili fossili, per spingerci nel mare aperto delle rinnovabili. E, proprio in questo ambito, sono numerose le possibilità e le soluzioni su cui i ricercatori del CREA stanno lavorando.

Nel settimo numero si parla delle potenzialità nascoste dell'agricoltura: da una parte consuma energie per produrre beni primari ma, al tempo stesso, nei suoi processi è fonte di biomassa per la produzione di energia: una potenzialità preziosa in un contesto in cui alla crisi climatica si affianca sempre più la crisi energetica. Scopriamo cosa sta facendo la ricerca per utilizzare in maniera sostenibile le biomasse agricole disponibili, risorsa rinnovabile, ma non inesauribile.

Le enormi criticità di carattere ambientale, economico e sociale legate all’utilizzo delle fonti fossili di energia, appaiono sempre più evidenti e si sono drammaticamente palesate, anche agli occhi dei meno sensibili, in seguito alle recenti crisi dovute alla pandemia da Covid 19, alla guerra in Ucraina e agli eventi metereologici estremi, che hanno recentemente funestato alcune Regioni del nostro Paese.

Esiste, infatti, un legame fortissimo tra energia, clima e salute e, in maniera indiretta, con le guerre che in varie parti del mondo nascono principalmente per la continua rincorsa alle risorse energetiche e alimentari sempre più carenti.

I modelli economici lineari di produzione, consumo e smaltimento delle risorse adottati finora non sono più sostenibili, perché determinano, in maniera esponenziale, un impatto negativo sull’ambiente e, di conseguenza, sulle sue componenti economiche e sociali, in una spirale in cui maggiore è il consumo dei beni e maggiore è la richiesta di risorse naturali ed energia. Il sempre più largo utilizzo delle fonti fossili per la produzione di energia porta all’incremento delle emissioni climalteranti, ovvero al rilascio dell’anidride carbonica immagazzinata nel corso delle ere geologiche nei combustibili fossili, che, come è noto, è la principale causa del cosiddetto effetto serra nonché dell’aumento progressivo delle temperature da esso determinato.

Il riscaldamento globale, associato alla intensificazione delle pratiche agricole per soddisfare la crescente richiesta alimentare, a sua volta, concorre alla perdita di fertilità dei suoli e al conseguente ricorso a prodotti chimici, fertilizzanti, pesticidi, combustibili, per sostenere le produzioni. Tutto questo è al tempo stesso risultato e causa dei fenomeni sempre più estremi a cui stiamo assistendo.

In questo quadro, l’agricoltura ha un ruolo centrale: infatti, producendo beni primari, consuma energia e al tempo è fonte di biomassa, residuale o appositamente coltivata, potenzialmente utilizzabile per la produzione di energia, a cui viene dato il nome di agroenergia, cioè energia derivante dal settore agricolo. In funzione delle caratteristiche intrinseche e della disponibilità della biomassa agricola è possibile attivare diverse filiere agroenergetiche, che possono far affidamento su tecnologie di conversione oggi mature ed affidabili.

C’è biomassa e biomassa

Alcune biomasse fermentescibili sono utilizzabili in impianti per la produzione di biogas, altre, con una maggiore componente lignocellulosica, sono più adatte alla combustione diretta o alla gassificazione, altre sono utilizzabili per la produzione di biocarburanti per i trasporti.

In tutti i casi, però, bisogna sottolineare come le biomasse agricole, pur essendo una risorsa rinnovabile, non sono per questo inesauribili e pertanto il loro utilizzo deve essere attentamente pianificato.

La sfida, quindi, è quella di utilizzare in maniera sostenibile le biomasse disponibili, preferendo quelle finora scarsamente impiegate, come i residui agricoli, il cui utilizzo è ostacolato tuttavia dalla convenienza economica della raccolta e della logistica di approvvigionamento.

I residui agricoli, come le paglie e le potature, si caratterizzano, infatti, per una bassa densità energetica, dovuta al limitato rapporto della biomassa rispetto al volume occupato e per una elevata dispersione sul territorio, dovuta alla frammentazione aziendale caratteristica del nostro Paese, che ne hanno di fatto limitato lo sfruttamento.

Una delle chiavi di successo, è sicuramente rappresentata da una efficiente meccanizzazione delle operazioni di raccolta e gestione logistica, che costituiscono infatti le voci di costo più onerose delle filiere agroenergetiche.

Le innovazioni del CREA

Negli ultimi anni, il gruppo di lavoro coordinato da. Luigi Pari, dirigente di ricerca del CREA Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari, ha partecipato a numerosi progetti di ricerca, nazionali ed europei, finalizzati a sviluppare e valutare tecniche di raccolta meccanizzata e di gestione logistica di alcuni residui colturali con enormi potenzialità, sia in termini di caratteristiche che di quantità, tra cui le potature, gli espianti di fine ciclo di vigneti e frutteti e i residui di trebbiatura.

Con il progetto europeo EUROPRUNING è stato sviluppato, in collaborazione con la ditta agromeccanica ONG snc (Castel bolognese, RA), un prototipo di raccoglitrice per potature di frutteti, olivo e vite, denominato PC50 (Figura 1). L’innovazione che la PC50 apporta al panorama delle macchine per la raccolta delle potature è soprattutto legata al sistema di taglio (cippatore) a coclea, che finora era stato impiegato solo su macchine a punto fisso. I test sul cippato prodotto hanno evidenziato una granulometria (dimensione delle scaglie,) che ne permette una più facile valorizzazione energetica, rispetto a quella ottenibile dalla maggior parte delle macchine in commercio, basate su trinciatori a martelli folli. Si tratta, inoltre, di una macchina estremamente versatile, potendo scaricare il prodotto cippato sia sul cassone integrato, su un rimorchio trainato da un secondo trattore, o in big-bag, con la possibilità di soddisfare differenti esigenze logistiche aziendali.

