Energia motore dell’oggi e del domani: il nuovo appuntamento di Creafuturo. Energia con il digestato: intervista a Giuseppe Corti, Direttore CREA Agricoltura e Ambiente

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato all’Energia, forza vitale che tutto alimenta e che la nostra società ed il nostro modello di consumo hanno sempre potuto dare per scontata. La guerra in Ucraina – preceduta dalla pandemia e dai primi effetti evidenti dei cambiamenti climatici – ci ha tolto le nostre confortevoli certezze, costringendoci, a lasciare il “porto” non più sicuro dei combustibili fossili, per spingerci nel mare aperto delle rinnovabili. E, proprio in questo ambito, sono numerose le possibilità e le soluzioni su cui i ricercatori del CREA stanno lavorando.

Tema di grande attualità di cui si sente molto parlare, ma su cui esiste ancora molta incertezza e disinformazione, in particolare sul suo uso in agricoltura. Risultato del processo di digestione anaerobica, di una serie cioè di reazioni biochimiche che modificano la composizione della sostanza organica originale (effluenti zootecnici, biomasse vegetali, sottoprodotti di origine animale e agroindustriale), è al centro di un intenso e acceso dibattito: sono maggiori i benefici o piuttosto i danni?

Giuseppe Corti

Innegabilmente ha un alto valore fertilizzante, essendo ricco di sostanza organica e nutrienti (azoto e fosforo), e può essere usato in sostituzione di fertilizzanti di sintesi, contribuendo attivamente, quindi, alla riduzione delle emissioni di gas serra. Ma può, però, risultare dannoso per il terreno, se non adeguatamente compostato, perché mantiene una condizione di anossia (cioè mancanza di ossigeno) che può danneggiare il pool di microrganismi presenti nel suolo. Senza trascurare che, per le aziende che lo producono, rappresenta un onere in termini di costi di stoccaggio e di smaltimento e, conseguentemente, di sostenibilità economica.

Solido e/o liquido: digestato sì o digestato no? Cerchiamo, quindi, di fare chiarezza con Giuseppe Corti, Direttore CREA Agricoltura e Ambiente.

1. Cos’è il digestato?

Il digestato altro non è che il residuo della digestione anaerobia degli scarti vegetali dell’agricoltura, cui viene aggiunta una determinata quantità di letame o di pollina (le deiezioni degli allevamenti di volatili) o di reflui zootecnici, che servono per dare avvio alla digestione anaerobica e per renderla più rapida. La presenza di deiezioni zootecniche, in aggiunta ai residui vegetali, è funzionale proprio a velocizzare il processo, che altrimenti sarebbe decisamente molto più lento.

2. Perché se ne parla tanto?

Se ne parla tanto perché, oltre ad essere una questione economica, oggi è sempre più anche e soprattutto una questione ambientale. Utilizzare insieme agli scarti vegetali, anche il letame, la pollina e/o deiezioni varie ci consente, infatti, di ottenere quei residui che possono essere impiegati all’interno dei digestori per produrre come risultato finale il metano. Avvalersene, però, non è semplicissimo, perché questo gas è un po’ sporco e andrebbe, quindi, raffinato e, soprattutto emana cattivo odore, inibendone l’utilizzo nelle abitazioni.

Il sistema funziona, però, fintantoché produciamo impianti per la digestione di adeguate dimensioni. Se invece, come del resto è accaduto in molte zone dell’Italia, le dimensioni dei digestori sono eccessive, a quel punto non riusciamo ad alimentarli con i soli scarti provenienti dalle aziende agricole circostanti, ma ci troviamo nella situazione in cui, paradossalmente, siamo costretti a coltivare la terra per poterli far funzionare. In questo modo, abbiamo tradito quello che era lo scopo principale per cui sono nati, ossia l’uso di scarti a fini energetici. Così, invece, si coltiva per alimentare il digestore.

3. Perché è così importante ai fini energetici?

L’attuale congiuntura geopolitica e il conseguente aumento dei prezzi delle materie prime hanno reso ancora più evidente la dipendenza dell’Italia dall’estero per l’approvvigionamento energetico (l’80% dell’energia consumata dal Paese proviene dall’estero). Avere, quindi, la possibilità di produrre autonomamente energia è fondamentale, perché, anche se non riusciremo ad eliminare del tutto la nostra dipendenza dall’estero, potremmo sicuramente ridurla. È quindi necessario produrre energia, ma con accuratezza e intelligenza.

E qui sorgono problemi, ambientali e agricoli. I suoli sono da sempre stati utilizzati per produrre cibo e fibre. Oggi, invece, rischiamo di vederli utilizzare per produrre biomasse, spesso mais raccolto allo stato ceroso, che serve ad alimentare i digestori, insieme alle deiezioni animali. Bisogna considerare, innanzitutto, che le deiezioni rappresentano solitamente il 10% circa della massa utilizzata nei digestori, mentre la restante parte è costituita da biomassa vegetale. Ne serve veramente tanta, dunque.

Sarebbe stato meglio avere impianti più piccoli in grado di essere soddisfatti con gli scarti – o poco più – di una singola azienda o di qualche azienda consorziata, piuttosto che avere pochi impianti giganti, che poi rendono difficile recuperare i volumi di biomassa sufficiente per la loro alimentazione. E, soprattutto, per evitare che l’impianto risulti economicamente svantaggioso, cosa che costringe appunto a coltivare mais allo stato ceroso per alimentarlo e per produrre una determinata quantità di gas, il più delle volte utilizzata all’interno dell’azienda stessa, per alimentare motori destinati alla produzione di energia elettrica. Un problema è comunque rappresentato anche dalle dimensioni troppo piccole dell’impianto: in questo caso il rischio è che venga meno l’economicità dell’investimento o quella della produzione di energia elettrica.

In un Paese come il nostro, con aziende piccole e piccolissime, trovare la giusta dimensione del digestore, in modo da non creare problemi ambientali ed etici e, allo stesso tempo, conservare l’economicità del sistema, compresa la remunerazione del capitale investito, può costituire un problema non da poco, da risolvere in maniera scientifica e non empirica.

