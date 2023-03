Energia motore dell’oggi e del domani: il nuovo appuntamento di Creafuturo. Energia dalle querce

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato all’Energia, forza vitale che tutto alimenta e che la nostra società ed il nostro modello di consumo hanno sempre potuto dare per scontata. La guerra in Ucraina – preceduta dalla pandemia e dai primi effetti evidenti dei cambiamenti climatici – ci ha tolto le nostre confortevoli certezze, costringendoci, a lasciare il “porto” non più sicuro dei combustibili fossili, per spingerci nel mare aperto delle rinnovabili. E, proprio in questo ambito, sono numerose le possibilità e le soluzioni su cui i ricercatori del CREA stanno lavorando.

I ricercatori del CREA Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari illustrano come la gestione sostenibile dei boschi cedui e la valorizzazione dei residui forestali possano costituire una risorsa da sfruttare per lo sviluppo della filiera foresta-legno-energia e del settore bioenergetico.

Lo scenario

Dalle utilizzazioni forestali si ricava legname da opera o da paleria e, come conseguenza, si genera produzione di residui forestali, cioè ramaglie o cimali. La gestione sostenibile dei boschi cedui e la valorizzazione dei residui forestali rappresentano una risorsa da sfruttare per lo sviluppo della filiera foresta-legno-energia. Da un punto di vista strategico la gestione sostenibile di questi soprassuoli rappresenta una risorsa da sfruttare per lo sviluppo del settore bioenergetico. Il recupero di ramaglia e cimali non solo aumenta la resa per ettaro, ma per la sostenibilità ambientale risolve anche lo spinoso problema dei residui di utilizzazione, che le misure di prevenzione degli incendi boschivi impongono di asportare o eliminare. La biomassa forestale è una fonte energetica rinnovabile alternativa ai combustibili fossili e la conoscenza della disponibilità sul territorio della biomassa forestale utilizzabile a scopo energetico risulta fondamentale sia nell’ottica di una diminuzione delle emissioni, sia nella prospettiva probabile di un futuro aumento della domanda di fonti energetiche rinnovabili.

La raccolta dei residui forestali

Con 3.700.000 di ettari i boschi cedui rappresentano pressoché metà della superficie forestale italiana (42%), pari al 20% dei soprassuoli governati a ceduo nei paesi dell’Unione europea.

La filiera agroforestale per il recupero delle biomasse residue rappresenta un settore di fondamentale importanza nel contesto dell’attuale politica energetica, poiché costituisce una valida risorsa per la produzione di energia termica e/o elettrica. La valorizzazione energetica dei residui di raccolta necessita di una riorganizzazione delle operazioni in bosco per renderle più sostenibili sia dal punto di vista economico che ambientale, individuando le migliori tecnologie da impiegare per il processo produttivo. Il crescente livello di meccanizzazione ha determinato lo sviluppo di tecnologie e attrezzature che negli ultimi anni hanno trovato applicazioni sempre più frequenti, incrementando la produttività e la riduzione dei costi unitari per l’estrazione delle risorse forestali.

Foto 1. Schematizzazione della raccolta delle risorse forestali.

I residui derivanti dalle operazioni selvicolturali, ramaglia e cimali, generalmente abbandonati in bosco, non sono comunque in grado di competere con lo scarto industriale, che offre minori costi e standard qualitativi elevati. Tuttavia, rappresentano un importante valore aggiunto all’eventuale assortimento commerciale principale, se non è prevista la cippatura integrale, il cui utilizzo trova facile collocazione per la conversione energetica, indipendentemente dalla specie legnosa di origine. Il recupero di ramaglie e cimali generalmente è seguito dalla cippatura, che può essere effettuata direttamente in campo, oppure su piazzale. Un’altra opportunità è rappresentata dall’imballatura dei residui, che consiste nel comprimere e legare le ramaglie in modo da formare pacchi cilindrici, simili ai tronchi per forma e dimensione. Queste tecniche consentono di movimentare il residuo in modo più agevole, per poterlo poi caricare sui camion destinati alle centrali a biomassa.

