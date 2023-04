Energia motore dell’oggi e del domani: il nuovo appuntamento di Creafuturo. Il pioppo, l’albero del popolo

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato all’Energia, forza vitale che tutto alimenta e che la nostra società ed il nostro modello di consumo hanno sempre potuto dare per scontata. La guerra in Ucraina – preceduta dalla pandemia e dai primi effetti evidenti dei cambiamenti climatici – ci ha tolto le nostre confortevoli certezze, costringendoci, a lasciare il “porto” non più sicuro dei combustibili fossili, per spingerci nel mare aperto delle rinnovabili. E, proprio in questo ambito, sono numerose le possibilità e le soluzioni su cui i ricercatori del CREA stanno lavorando.

Scopriamo con il CREA Foreste e Legno le tante potenzialità del pioppo, “l’albero del popolo dei Romani”. Tra le tante utilità, approfondiremo in particolare quella energetica e vedremo tutto quello che la ricerca ha messo a punto per valorizzarne la produttività e la resistenza a stress biotici e abiotici e per ridurne l’impatto ambientale.

Così l’avevano chiamato i Romani che ne conoscevano bene tutti i pregi ed i possibili utilizzi. Con vicende alterne ha attraversato i secoli, ma solo agli inizi del ‘900 il pioppo, in quanto specie legnosa a rapida crescita, è stato oggetto di intense attività di miglioramento genetico, basate su un’accurata scelta dei genitori da incrociare per ottenere cloni sempre più performanti.

In Italia la coltivazione del pioppo interessa oggi circa 50.000 ha, prevalentemente distribuiti in Pianura Padana lungo l’asta fluviale del Po, su terreni agrari. Il legno prodotto è destinato a diversi impieghi sia industriali che energetici con un prevalente utilizzo per la produzione di pannelli di compensato per il settore dell’arredo, interni di camper, caravan e navi. A tale comparto vengono solitamente destinati gli assortimenti migliori che, di fatto, assicurano anche una maggior remunerazione ai pioppicoltori. Altre utilizzazioni fanno riferimento al settore degli imballaggi tra cui le cassette per ortaggi, frutta e formaggi, oltre alla produzione di pallet, altri tipi di pannelli a base legno, pasta di cellulosa per l’industria cartaria e cippato per il settore bioenergetico. Un certo interesse è anche rivolto all’utilizzo in componenti migliorate dal punto di vista tecnologico usate in bioedilizia come le travi lamellari e le pareti in pannelli coibentati e fonoassorbenti.

Le numerose specie di pioppo (Populus spp.), come ad esempio P. nigra L, P. deltoides Bartr., P. alba L., P ×canadensis Moench (e tante, tante altre) si sono sviluppate naturalmente nelle zone temperate dell’emisfero boreale, dall’America alla Cina, ma oggi la loro coltivazione si spinge anche ad altre zone nell’emisfero Australe, in particolare in Argentina. Il pioppo è da sempre apprezzato per alcune caratteristiche peculiari come la rapidità di crescita, la facilità di radicazione e propagazione, una discreta adattabilità a differenti condizioni ambientali e le caratteristiche tecnologiche del legno quali leggerezza e colore chiaro. In soli 9-10 anni cloni selezionati di pioppo possono fornire quantitativi di legname paragonabili a quelli prodotti in 30-40 anni da altre specie arboree da legno come querce, castagni e noci. Dopo un periodo di contrazione delle superfici coltivate, a causa dei prezzi di mercato del legno relativamente bassi e del maggior interesse economico per colture agrarie annuali come cereali e foraggere, negli ultimi anni si è invertita la tendenza a seguito della maggior richiesta di legname sia a livello nazionale che internazionale e del conseguente aumento dei prezzi ritornati ad essere competitivi ed interessanti anche per i pioppicoltori.

Inoltre, l’adozione di sistemi di coltivazione sempre più sostenibili, messi a punto a seguito di intense attività di ricerca e sperimentazione e basati sia sull’utilizzo di cloni resistenti alle principali avversità biotiche (malattie ed insetti) ed abiotiche (siccità, in particolare) sia su pratiche e modelli colturali più rispettose dell’ambiente e coerenti con i disciplinari di produzione sviluppati in numerosi Paesi tra cui l’Italia, ha consentito di evidenziare la particolare rilevanza ambientale della pioppicoltura rispetto alle colture agrarie annuali ad elevata intensità, ed i vantaggi derivanti dai molteplici ‘servizi ecosistemici’ forniti alla collettività. Oltre ad un elevato assorbimento di anidride carbonica stoccata all’interno del legno in maniera prolungata, l’elevata rapidità di crescita della pianta e lo sviluppo degli apparati radicali possono risultare favorevoli nelle tecniche di fitodepurazione di acque inquinate, nella protezione dei suoli e nella prevenzione del dissesto idrogeologico, contribuendo al benessere dell’ambiente anche per gli aspetti legati al mantenimento della biodiversità e del paesaggio.

Prendendo in esame le diverse modalità di coltivazione del pioppo va rilevato che dal sistema tradizionale di conduzione del pioppeto, con turno di taglio generalmente decennale, è possibile ottenere legname da destinare alle diverse possibilità di utilizzazione precedentemente descritte. Infatti, comunemente, si dice che il pioppo è un po’ come il maiale, non si butta via niente (Figura 1). Tuttavia esistono anche coltivazioni appositamente dedicate a produrre legno principalmente per scopi energetici; la Tabella 1 schematizza le caratteristiche dei modelli di seguito descritti.

Figura 1. “Il pioppo è un po’ come il maiale, non si butta via niente”. Possibili assortimenti legnosi che si possono ottenere da una pianta di pioppo adulta coltivata in pioppeto.

