Energia motore dell’oggi e del domani: il nuovo appuntamento di Creafuturo. Non solo energia: creare biochar dagli scarti

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato all’Energia, forza vitale che tutto alimenta e che la nostra società ed il nostro modello di consumo hanno sempre potuto dare per scontata. La guerra in Ucraina – preceduta dalla pandemia e dai primi effetti evidenti dei cambiamenti climatici – ci ha tolto le nostre confortevoli certezze, costringendoci, a lasciare il “porto” non più sicuro dei combustibili fossili, per spingerci nel mare aperto delle rinnovabili. E, proprio in questo ambito, sono numerose le possibilità e le soluzioni su cui i ricercatori del CREA stanno lavorando.

L'ottavo numero si concentra sulle potenzialità degli scarti della potatura. Le biomasse possono essere impiegate per la produzione di energia rinnovabile e di biochar e sono uno strumento importante e necessario per soddisfare la domanda di energia a livello globale.

Nell’ambito del Progetto ALPIMED INNOV è stata valutata e sperimentata dal CREA la potenzialità di utilizzare le biomasse derivanti dalle potature di scarto delle aziende agricole del settore ornamentale sia per riscaldare serre e magazzini sia per produrre biochar da impiegare come ammendante e come combustibile per produrre altra energia termica.

Il progetto ALPIMED INNOV

Il progetto ALPIMED INNOV “Innovazione nelle Alpi del Mediterraneo” iniziato nel 2018 e terminato a ottobre del 2022, finanziato dall’Unione Europea tramite il programma INTERREG Alcotra di coesione tra Francia e Italia, aveva lo scopo di rafforzare l’innovazione nell’economia di montagna e favorire lo sviluppo del territorio transfrontaliero (Francia – Italia). Era coordinato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo e aveva altri sette partner tra cui la Camera di Commercio Riviere di Liguria di cui il CREA – Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo sede di Sanremo, era soggetto attuatore per lo sviluppo delle tematiche relative all’efficientamento energetico e all’utilizzo delle risorse idriche.

Nell’ambito di Alpimed Innov, i residui della potatura sono stati indentificati come un prodotto di scarto rinnovabile da valorizzare e, per il loro utilizzo, sono stati “cippati” ovvero ridotti in scaglie grossolane di dimensioni uniformi (circa 0,5 di diametro e lunghi 2-3 cm). Il processo di gassificazione del cippato, derivante dagli scarti di potatura essiccati, ha dimostrato un’efficiente ed affidabile applicabilità anche nella produzione continuativa di energia termica (senza il rilascio di fumi) impiegabile, ad esempio, per il riscaldamento di magazzini, piccoli ambienti, essiccatoi o serre.

La serra permette di proteggere fisicamente le colture dai fenomeni atmosferici naturali (pioggia, vento e neve) e dagli animali e di creare condizioni climatiche che consentono di ottenere produzioni fuori stagione e dalla resa maggiore. La coltura in serra implica un’efficienza superiore nell’uso dell’acqua rispetto a quella di pieno campo, sia per il microclima che si ottiene nella serra (maggiore umidità, minore radiazione solare e assenza di vento), sia per il possibile uso di sistemi di irrigazione più efficienti, come ad esempio l’irrigazione a goccia o la coltivazione idroponica. Inoltre, la serra consente un uso più razionale e limitato di fitofarmaci, disinfettanti e fertilizzanti.

Nel settore delle serre vi è oggi una larga disponibilità di caldaie. Esse coprono un ampio range di potenza, da poche decine ad alcune centinaia di chilowatt e presentano un elevato sviluppo tecnologico, che con le moderne caldaie a fiamma inversa raggiunge il 90% di rendimento. La tecnologia dei generatori di calore a biomassa è in forte evoluzione su tutti gli aspetti della regolazione (accumuli, elettronica di controllo) e della riduzione della formazione di sostanze inquinanti e pericolose per la salute umana come il monossido di carbonio e gli ioni solfato, nitrato e ammonio.

Sempre grazie ad ALPIMED INNOV, è stato selezionato un prototipo di gasogeno, ovvero un dispositivo in grado di produrre gas a partire da una biomassa solida, che non necessita di corrente elettrica per il suo funzionamento e può essere utilizzato per produrre energia termica per combustione della biomassa, in quanto, grazie alle alte temperature raggiunte, i fumi derivanti da combustione da cippato sono sicuri. Inoltre, in aggiunta all’energia termica, il gasogeno può anche fornire biochar: basta bloccare il processo di combustione quando le scintille iniziano ad uscire dalla sua base.

