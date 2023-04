Energia motore dell’oggi e del domani: il nuovo appuntamento di Creafuturo. Pioppo ad elevata densità per il pellet

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato all’Energia, forza vitale che tutto alimenta e che la nostra società ed il nostro modello di consumo hanno sempre potuto dare per scontata. La guerra in Ucraina – preceduta dalla pandemia e dai primi effetti evidenti dei cambiamenti climatici – ci ha tolto le nostre confortevoli certezze, costringendoci, a lasciare il “porto” non più sicuro dei combustibili fossili, per spingerci nel mare aperto delle rinnovabili. E, proprio in questo ambito, sono numerose le possibilità e le soluzioni su cui i ricercatori del CREA stanno lavorando.

Il pellet, ritenuto piuttosto sostenibile perché permette di utilizzare gli scarti della produzione del legno, è anche al centro del dibattito per la maggiorazione di prezzo connessa agli scenari geopolitici internazionali e per il potenziale impatto ambientale dovuto all’elevato contenuto in ceneri. Tuttavia, il suo consumo in Italia per il riscaldamento domestico centralizzato, fa registrare un importante sviluppo, sia in termini di produzione, sia in riferimento al numero crescente di stufe a pellet installate.

Il CREA Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari (CREA IT), nell’ambito del Progetto AGROENER, ha avviato un’attività sperimentale finalizzata alla valorizzazione del pioppo, attraverso la promozione di un modello dimostrativo di produzione di pellet su scala aziendale.

Piantagioni da biomassa, una risorsa per il mercato del pellet?

Il pioppo è stata una delle specie maggiormente impiegate per la costituzione di piantagioni ad elevata densità (circa 7000 piante/ettaro e cicli di taglio biennali o triennali). Questa tipologia di allevamento, dedita principalmente alla fornitura di cippato, ha giocato un ruolo chiave nel panorama energetico nazionale a partire dagli anni ’90. Da un po’ di anni a questa parte, tuttavia, l’interesse per le colture da biomassa è andato scemando, facendo registrare una forte riduzione delle superfici investite.

Diversamente dal mercato del cippato, quello dei prodotti trasformati, con particolare riferimento al settore del pellet, ha fatto registrare un importante sviluppo, sia in termini di produzione, sia in riferimento al numero di impianti installati.

Il pellet Il pellet è un combustibile naturale al 100% perché si produce dagli scarti del legno non trattato. Il legno viene ridotto in segatura, sottoposto ad essiccazione e poi pressato in piccoli cilindri. Non contiene colle né solventi chimici e resta compatto grazie alla lignina, un componente naturale del legno.

A livello europeo la produzione di pellet è cresciuta da 1,7 milioni di tonnellate nel 2000 a 28 milioni di tonnellate nel 2015, fino a circa 50 milioni di tonnellate all’anno dal 2020.

Il consumo principale del pellet, per il mercato italiano, è rappresentato da piccole utenze private, con impiego prevalente di stufe e caldaie per il riscaldamento domestico centralizzato.

Gli impianti da biomassa ad elevata densità si caratterizzano per alcune peculiarità, come, ad esempio, la capacità di produrre rilevanti quantitativi di materiale ad ettaro e la possibilità di garantire una fornitura ed una programmazione piuttosto regolari per più anni consecutivi. Altro fattore da considerare è quello dell’efficienza nella gestione della filiera che, per tale tipologia di impianto, può considerarsi ottimizzata praticamente in tutte le fasi del processo, dalla piantumazione al conferimento del prodotto. Da qui l’idea di verificare la possibilità di valorizzazione il materiale prodotto da una filiera già rodata, procedendo alla pellettizzazione di pioppo proveniente da due diverse turnazioni, 3 e 6 anni (foto 1 e 2), utilizzando sia piante intere che fusti sramati.

Foto 1 – Piantagione di pioppo a ciclo breve con 3 anni di fusto e 11 anni di radice

Foto 2 – Piantagione di pioppo a ciclo breve con 6 anni di fusto e 11 anni di radice

Il ruolo del CREA nelle filiere dimostrative

I progetti di ricerca con finalità dimostrative suscitano grande interesse per la possibilità di portare, all’attenzione dei diversi attori di una filiera, risultati tangibili, frutto di attività operative che vedono coinvolte numerose figure professionali.

Il CREA-Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari, nell’ambito del progetto AGROENER, ha avviato un’attività sperimentale finalizzata alla valorizzazione delle biomasse di diversa origine, proprio attraverso la promozione di un modello dimostrativo di produzione di pellet su scala aziendale.