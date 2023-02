Energia motore dell’oggi e del domani: il nuovo appuntamento di Creafuturo. Rinnovabili: la chiave per l’indipendenza energetica

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato all’Energia, forza vitale che tutto alimenta e che la nostra società ed il nostro modello di consumo hanno sempre potuto dare per scontata. La guerra in Ucraina – preceduta dalla pandemia e dai primi effetti evidenti dei cambiamenti climatici – ci ha tolto le nostre confortevoli certezze, costringendoci, a lasciare il “porto” non più sicuro dei combustibili fossili, per spingerci nel mare aperto delle rinnovabili. E, proprio in questo ambito, sono numerose le possibilità e le soluzioni su cui i ricercatori del CREA stanno lavorando.

Il quinto numero affronta il tema delle energie rinnovabili. La crisi energetica, l’aumento dei prezzi del gas e dell’energia elettrica e il Green Deal europeo favoriscono sempre più la transizione, unica alternativa realmente sostenibile per il raggiungimento dell’indipendenza energetica. In particolare, il parco agrisolare e l’agro-fotovoltaico rappresentano soluzioni innovative in grado di far fronte alla crisi.

Il conflitto tra Russia e Ucraina ha evidenziato come il nostro Paese – e più in generale tutta l’Unione europea – abbia bisogno di un’indipendenza energetica, attuabile anche grazie alle nuove fonti di energia rinnovabile (FER).

Da un punto di vista economico, il gas dal 2021 al 2022 ha subito importanti incrementi, in alcuni periodi pari al 100% del valore iniziale. Questo è conseguenza diretta della forte dipendenza energetica che il nostro Paese ha nei confronti degli Stati dell’est Europa. Ad oggi, il prezzo del gas, infatti, è pari a 0,98€/Smc, in leggero aumento (+13,7%) rispetto al mese di ottobre 2022.

Discorso analogo si può fare per l’energia elettrica, che dalla fine del 2021 è aumentata del 300% a kWh.

Grafico 1

Alla crisi energetica e al conseguente aumento improvviso e costante dei prezzi, si aggiungono gli obiettivi del Green Deal europeo, che prevede la produzione di almeno il 40%, entro il 2030, di energia rinnovabile sul totale annuo energetico prodotto dai singoli Stati.

Ad oggi, in Italia, la produzione di energia rinnovabile è così ripartita:

il 44,7% proviene da fonte idraulica;

il 25% da fonte solare;

il 20,8% da fonte eolica;

il 18,3 da bioenergie, come biomasse solide, liquide e biogas;

il 5,9% da fonte geotermica.

