Energia, Patuanelli: Da Ue ci aspettiamo price cap e nuova tranche di debito comune. Ma siamo già in ritardo

"Il governo continua a lavorare per gli affari correnti e per affrontare le emergenze. Ieri l’altro abbiamo pubblicato un ulteriore pezzo che compone il Pnrr, il bando sulla logistica che credo sia fondamentale per dare risposte ad alcune esigenze delle aziende e delle filiere agricole e agroalimentari del paese.

Il governo nel suo complesso oltre alla ordinaria amministrazione deve avere un occhio attento anche alle emergenze legate al tema energetico.

L’Italia è un paese che fa della trasformazione e della capacità di trasformare le materie prima la sua grande forza. L’artigianalità non deve mai essere abbandonata, le piccole e medio imprese hanno un ruolo centrale e la fragilità dei nostri sistemi produttivi non sono legati alla dimensione dell’azienda ma alla difficoltà di far stare queste piccole aziende all’interno di filiere che funzionano. In queste filiere è importante che venga trasferito il valore aggiunto nel modo giusto e che ci sia accesso all’innovazione.

Sul tema degli stagionali.

Il tema della manodopera viene posto ma viene posto da sempre. Il numero di contratti stagionali nel 2020/19, rispetto al 2018/17 quando non c’era il reddito di cittadinanza mostra come siano raddoppiati. La disponibilità di manodopera c’era e c’è, il reddito di cittadinanza non incide sulla manodopera, inoltre ben due terzi dei percettori sono persone inabili al lavoro. Il terzo che rimane deve invece essere accompagnato nel reinserimento nel mondo del lavoro. Mi vergogno per chi dice che i giovani vogliono stare sul divano a prendere il reddito di cittadinanza, io invece vedo ragazzi che vivono in povertà e che devono essere aiutati a superare le difficoltà. I dati INPS dimostrano poi come questa sia la misura più controllata e che ha meno truffe in assoluto.

Abbiamo messo un miliardo a disposizione delle regioni per potenziare i centri per l’impiego, politicamente le regioni, che non sono governate dal M5S, hanno deciso però di non fare assolutamente nulla, nonostante avessero le risorse, per poter poi dire che la misura non funziona e che il M5S ha sbagliato.

Il salario minimo legale è l’unico salario minimo che può funzionare, fissando un valore minimo sotto al quale non si può scendere per i contratti di lavoro, che non può essere inferiore ai 9 euro lordi all’ora. Questo però non basta, bisogna anche fare una norma sulla contrattazione collettiva, sulla rappresentanza.

Sul tema energia.

Già a febbraio dicevamo che si sarebbe arrivati a questa situazione. Lo scorso settembre stava aumentando il prezzo dell’energia ed era inevitabile arrivare a questo punto. La guerra ha poi velocizzato la speculazione, perché oggi non abbiamo un problema di quantità ma solo di prezzi.

Siamo un paese che produce quasi il 40% dell’energia da fonti rinnovabili e questa energia che non ha nulla in comune coi costi di produzione del gas viene venduta ai cittadini con un aggancio ai prezzi del gas. Questo legame va interrotto e va messo un price cap al costo dell’energia. L’Europa lo deve però fare velocemente.

In Ue bisogna chiedere immediatamente due cose: il price cap, gia mesi fa e non accontentarsi di una proposta a settembre/ottobre, e una nuova tranche di debito comune per mettere in sicurezza le imprese.

Oggi si comincia a parlare di questi aspetti solo perché anche la Germania sta affrontando gli stessi problemi.

Sullo scostamento di bilancio.

Le aziende stanno chiudendo già oggi, le risorse dovevano perciò già essere disponibili, ma queste cose sono da mesi che le diciamo e c’erano tutti i dati e fattori per capirlo.”

Così il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli nel corso del suo intervento a Unicusano Tv.