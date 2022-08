Energia, Patuanelli: fissare tetto massimo per l’elettricità e sganciarlo dal prezzo del gas. Serve scostamento di bilancio

"Il governo deve affrontare le emergenze, in quanto affari correnti. Il tema energia è di stretta attualità per imprese e famiglie italiane. Dobbiamo prorogare le misure intraprese in questi mesi, ma è necessario, come chiede il M5S da tempo, di fissare un tetto massimo per l'energia elettrica e sganciarlo dal prezzo del gas, altrimenti le imprese non potranno sopravvivere e le famiglie, specialmente quelle con i redditi più bassi, non potranno arrivare a fine mese".

Così Stefano Patuanelli, intervenuto nella trasmissione radiofonica The Breakfast Club di Radio Capital.

"In questa fase ci sono emergenze da affrontare, senza però cambiare gli obiettivi per il 2030 e 2050 come sistema paese ed Europa: non possiamo pensare di retrocedere, basti pensare ai recenti danni all'agricoltura che sono figli del cambiamento climatico che va interrotto. Non si può pensare di mettere un freno, anche perché possiamo raggiungere gli obiettivi installando nel nostro paese sistemi di produzione energetica da fonte rinnovabile, unico modo per renderci indipendenti da fonti fossili", continua il Ministro.

"Non si può pensare che si continui a parlare di un prezzo del gas a livello europeo e dell'energia elettrica a livello nazionale e non si faccia nulla. Abbiamo chiesto da tempo uno scostamento di bilancio, un tema sensibile ma che trova risposta con una crescita di oltre il 6,5% del Pil 2021 e alla legge di bilancio espansiva dell'anno precedente. Ad esempio la misura del Superbonus trova conferma dagli studi di Nomisma, che la conferma come motore economico con un beneficio, tra indiretto e diretto di oltre 137 miliardi di euro l'anno. Fare uno scostamento è un rischio che va corso, pena perdere intere filiere", conclude Patuanelli.