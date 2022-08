Energia, Patuanelli: Ue non ha dato risposte adeguate. Su decreto a sostegno imprese e famiglie non conosciamo ancora intenzioni di P. Chigi

"C’è una crisi energetica di cui parliamo da mesi come forza politica e che abbiamo cercato di mettere al centro dell’azione di governo. Oggi non c’è un problema di quantità, l’Italia ha raggiunto i livelli di stoccaggio in vista dell’autunno e dell’inverno. Il problema vero è il prezzo, ma l’Europa non ha ancora dato le risposte che da tempo chiedevamo. È necessario intervenire a livello europeo e nazionale, ma ci siamo accorti troppo tardi del problema.

La crisi energetica è una crisi asimmetrica e sta dando adesso problemi anche in Germania, motivo per cui sono disponibili a ragionare sul tetto al prezzo del gas. Bisognava però accorgersene molto prima perché ora è tardi.

A livello Ue bisognava insistere non solo sul tetto al prezzo del gas ma anche su una nuova tranche di debito comune per affrontare la crisi e dare possibilità ai paesi di intervenire a sostegno delle imprese e delle famiglie. Le imprese chiudono già oggi, per questo siamo stati critici verso il governo. Adesso ci troviamo senza risorse da investire per famiglie e imprese, bisognava affrontare il tema in maniera diversa.

Oggi il rischio che si corre nell’aumentare il debito pubblico è certamente inferiore al rischio di perdere le nostre imprese e di vedere chiudere intere filiere produttive.

In questo momento noi non siamo coinvolti nella stesura di alcun decreto, non conosciamo le intenzioni di Palazzo Chigi in merito ad un decreto a sostegno di famiglie e imprese. Bisogna però affrontare le emergenze anche in questo momento di avvicinamento alle elezioni.

Bisogna lavorare ad uno strumento che consenta di recuperare fino in fondo do le risorse legate alla tassazione degli extra profitti perché fino ad oggi non sono state recuperate le cifre che il governo prevedeva. Bisogna allargare anche il range delle aziende, non solo quelle energetiche ma anche quelle che hanno beneficiato di condizioni di mercato favorevoli. Bisogna ragionare su come recepire le risorse, non sappiamo però le intenzioni del governo, se si vuole cioè affrontare la questione adesso o rimandarla a dopo le elezioni.

Le rinnovabili sono l’unico modo per essere indipendenti dal punto di vista energetico e per pagare sempre la stessa cifra. Questa è la strada da seguire e penso anche alla transizione ecologica che permette di rendere economicamente stabile la produzione energetica.

Sia imprese della trasformazione agroalimentare che aziende agricole stanno già chiudendo. L’agricoltura, oltre al problema del caro energia e delle materie prime, ha anche una marginalità molto bassa. Gli utili dell’azienda agricola sono bassi e un aumento anche piccolo, e piccolo ora non lo è, dei costi aziendali va ad erodere ogni margine di guadagno.

Il Mipaaf ha fatto e sta facendo tutto ciò che era possibile con le risorse assegnateci, penso ai contratti di filiera o alla zootecnia. Abbiano pubblicato anche il bando sull’agrisolare, abbiamo rispettato le tappe del Pnrr.

Il settore primario, che è primario di nome e di fatto, ha delle difficoltà che non possono essere rimandate neanche di qualche settimana.”

Così a Radio24 il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli.