Energia: Saltamartini (Lega), Bene sì dell’Ue a gas e nucleare come fonti green

Bene la scelta della commissione europea di inserire gas e nucleare come fonti energetiche utili alla transizione ecologica. Una decisione importante soprattutto durante una crisi energetica come quella che stiamo vivendo e che ha prodotto l'aumento dei costi in bolletta per famiglie e imprese. In questo modo viene data la possibilità di puntare sull’estrazione del gas e di investire nel nucleare pulito e sicuro di nuova generazione azioni necessarie per arrivare anche ad una maggiore indipendenza energetica. Ora mi auguro che il Governo italiano si muova in questa direzione archiviando definitivamente i no ideologici della sinistra”.

Lo dichiara la deputata della Lega Barbara Saltamartini.