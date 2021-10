Enologo ed enotecnico, Comagri Senato. Conaf, Otan e Cnpapal: Assolutamente contrari a nuova figura professionale. Ci opporremo in tutti i modi

“Noi siamo periti agrari enologi, noi siamo periti agrari enotecnici. Persone che esercitano la libera professione non possono trovare una specificità strutturata ed autonoma. Lo possono fare solo dentro il contesto delle normative che regolano le professioni intellettuali. Il professionista è diventato il soggetto che deve garantire il paese rispetto alle conoscenze che possiede ed in questo caso. I titoli di studio sono gli stessi riportati all’interno dell’ordinanza della sessione degli esami di stato di quest’anno dei periti agrari, dei dottori agronomi e forestali e dei tecnologi alimentari. Manca inoltre un organismo di controllo per questa nuova figura professionale e non ci sono inoltre i consigli di disciplina. Fermate questa legge perché non ha alcun senso e gli articolati sono tutti in netta contraddizione con la normativa vigente. Ci opporremo in tutti i modi e non la faremo passare” conclude Mario Braga, presidente Cnpapal.

