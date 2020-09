Enpaia dismette attico a Parioli che Dg ha preso prima in affitto. Godendo di diritto di prelazione. Diacetti: non mi conviene, ci abito da 1 anno e avrei diritto solo al 10% di sconto. In attesa valutazione

Un appartamento a via Gramsci di circa 180 metri quadrati di proprietà di Enpaia che viene dismesso che, a giugno 2019, è stato affittato allo stesso direttore generale dell'Ente.

Da quanto apprende AGRICOLAE nella seduta del 23 settembre il Cda dell'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura di via Beethoven ha dato il via libera alla vendita - decisa da tempo - di alcuni dei gioielli di casa. Si tratta di compendi immobiliari. Tra questi tre palazzi a via Gramsci nel quartiere Parioli di Roma.

L'attico è stato preso in affitto dallo stesso direttore generale di Enpaia Roberto Diacetti, entrato in carica a fine ottobre 2018. Che ora, al momento della vendita - come previsto dal decreto legislativo 104 del 1996 e al collegato alla finanziaria del 1997 - potrà godere del diritto di prelazione con una scontistica che varia dal 10 al 30 per cento sulla valutazione dell'immobile.

Ma forse non conviene e il Dg aspetta la valutazione dell'immobile per decidere. "Ho dovuto prendere in affitto a luglio 2019 l'appartamento per ragioni personali in tempi brevi pagando 2855 euro al mese. Il contratto è stato registrato all'Agenzia delle Entrate e datato 21 novembre", spiega ad AGRICOLAE Diacetti. Che precisa: "non so se accederò alla dismissione perchè, essendo passato solo un anno, potrei godere di un beneficio molto basso, circa il 10 per cento. E, vista l'entità dell'immobile, non credo che convenga dato che il prezzo resterebbe comunque molto alto". L'appartamento infatti verrà venduto "entro il 2021, presumibilmente a gennaio, febbraio o a marzo", prosegue il direttore generale Enpaia.

"Ho detto al presidente e alla direzione di seguire loro i temi per astenermi da qualunque eventuale conflitto di interesse. Per quanto mi riguarda non è il 10 per cento che fa la differenza" aggiunge ancora Diacetti.

Dall'interpretazione della Legge n. 123 del 1987, art. 19 non deriva un diritto soggettivo dei privati conduttori ad acquistare gli alloggi di proprietà pubblica, ma la piena discrezionalità dell'amministrazione nel valutare, sulla base dei criteri generali di buona amministrazione.

"E' stato deciso di dismettere alcuni beni immobili di Enpaia che avevano una redditività inferiore al 2 per cento. L'obiettivo è raggiungere il 3 per cento", spiega infine.

Sempre da quanto apprende AGRICOLAE il dg, nel corso della votazione dello scorso 23 settembre, ha preferito assentarsi dal Consiglio di amministrazione nel rispetto delle formalità perchè direttamente coinvolto.

Qui sopra AGRICOLAE pubblica la lettera inviata dal Dg al presidente Enpaia relativa al potenziale conflitto di interessi che lo stesso Direttore generale vuole evitare