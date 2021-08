Enpaia finanzia borsa di studio per Università Campus Bio-Medico

Per il Rettore Prof. Raffaele Calabrò si tratta di una iniziativa importante pienamente in accordo con le linee strategiche dell'Ateneo per il prossimo triennio: “Ringraziamo la Fondazione Enpaia per il supporto concreto dato agli studenti fuori sede del nostro Ateneo. Tale intervento è il segnale del nostro desiderio di poter formare studenti meritevoli qualsiasi sia la loro estrazione socio-economica e si inquadra in una più ampia progettualità che ha portato l'Università Campus Bio-Medico di Roma a destinare risorse sempre più significative per borse di studio per studenti meritevoli. L'Università, al fine di premiare il merito, ha infatti da due anni avviato un programma di crescenti investimenti nel Diritto allo Studio che ha portato per l’anno accademico 2021-2022 a stanziare la somma di 1,3 milioni di euro per i vari contributi a sostegno degli studenti”.

