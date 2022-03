Enpaia, Frascarelli: conoscenze digitali fondamentali per il perito agrario, tornare a valorizzare la relazione suolo-pianta-ambiente

"C'è stato un periodo negli anni 60-70 di innovazione e poi si è continuato in maniera abbastanza tradizionale. L'agricoltura industriale è quella delle macchine agricole e dei fertilizzanti. All’inizio degli anni 2000 questo tipo di agricoltura ha subito un'accelerazione per poi vivere di rendita negli ultimi anni. La spinta all'innovazione è importante perché vuol dire produttività. Se nel mondo due paesi esportatori importanti come Ucraina e Russia sono in guerra, diversi paesi del mondo si rivolgono poi ad altri esportatori, facendo impennare i prezzi.

Questa situazione ci ha fatto capire che bisogna produrre di più, ma non per sfamare l'Italia o l'Europa, eccedenti di tutte le materie prime alimentari, ma nell’ottica del Mercato". Così Angelo Frascarelli, presidente Ismea, nel corso del congresso nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati in corso a Roma fino al 2 aprile.

"Due strategie fondamentali: il green deal europeo che dice entro il 2050 bisogna raggiungere la neutralità climatica. Oggi produciamo cambiamento negativo, verso il riscaldamento. La seconda è farm to fork, questa strategia applica il green deal per il nostro settore.

Molto criticata perché dice di ridurre agrofarmaci e antibiotici e aumentare agricoltura biologica. Perché queste critiche? Perché siamo abituati all'agricoltura anni 80 coi farmaci. Gli studi dicono che se noi applichiamo questa strategia all’agroalimentare abbiamo riduzione produzione, aumento importazioni e aumento prezzo al consumo e diminuzione redditi. Questi studi però a leggerli bene dicono che se applichiamo questa strategia all’agricoltura di OGGI, mentre dobbiamo pensare all'agricoltura tra 10 anni, dove non esisterà più gasolio, con nuove forme di agricoltura e mezzi di trasporto", continua Frascarelli.

"Non vanno subiti gli effetti negativi. La sostenibilità verrà fatta grazie all'innovazione. Chi ha voluto queste strategie europee? Non i politici, chi sta nei palazzi, ma dai consumatori, che votano e diverranno i politici di domani.Guardate chi sta andando meglio sul mercato: chi investe nel biologico, la transizione ecologica e digitale non è una moda. Quale modello di agricoltura interpreta meglio presente e futuro?

Agricoltura Smart: innovativa, sostenibile, ma che coglie le esigenze del consumatore, anche andando dietro alle mode se necessario. che guarda all'alimentazione e alla salute, il tema del futuro sarà un'agricoltura che produce alimenti sani", afferma il presidente Ismea.

L'agricoltura smart è un'agricoltura resiliente, deve saper resistere agli choc, prevenirli. Dunque anche fare stoccaggio, rifornirsi in parte da agricoltori di zona, perché non si possono prevedere eventi mutevoli. Le conoscenze digitali sono fondamentali per un perito agrario.

Bisogna tornare a valorizzare la relazione suolo-pianta-ambiente, tornando ad essere veri periti agrari. Da questo punto di vista sono fondamentali I DATI: analizzarli, leggerli per fare strategie", chiude Frascarelli.