Enpaia, Gambuzza (Confagricoltura): Da sempre un esempio positivo. Bene crescita degli iscritti che testimonia forza del settore agricolo

“Il rapporto che è stato presentato oggi conferma la solidità di Enpaia sia sul piano finanziario che su quello patrimoniale. La fondazione è da sempre un esempio positivo di gestione privata e di forme previdenziali e assistenziali in favore di determinate categorie di lavoratori dipendenti. Uno dei dati che più salta agli occhi è quello degli iscritti in crescita che testimonia come l’occupazione in agricoltura tenga e come cresca in quelle figure più professionalmente qualificate, presenti nella aziende più moderne, strutturate e votate all’innovazione.”

Così il vicepresidente di Confagricoltura Sandro Gambuzza nel corso del convegno di presentazione della Relazione annuale Enpaia.

“Abbiamo dovuto prendere atto dell’ipotesi di confluenza del fondo per la previdenza complementare dei lavoratori agricoli, mi riferisco ad agrifondi, in un nuovo fondo promosso dalla fondazione Enpaia. Il nostro obiettivo come parte costitutiva di agrifondo era di creare all‘interno di Enpaia un polo agricolo della previdenza complementare per tutti i lavoratori agricoli dipendenti, e non solo quella degli impiegati e dei quadri assicurati con Enpaia. Ciò è stato messo in discussione dal Covid ma riteniamo che Enpaia abbia tutte le professionalità per dare una risposta a ciò che chiede il mondo agricolo. Sarebbe auspicabile una modifica legislativa che consenta ad Enpaia di svolgere un ruolo centrale nella previdenza integrativa per tutti i lavoratori agricoli.

Massima attenzione va rivolta alla necessaria prudenza nella scelta degli investimenti e alla condivisione degli strumenti da utilizzare per impiegare al meglio le risorse versate dalle nostre imprese e dai nostri lavoratori. La politica degli investimenti immobiliari e mobiliari non deve far dimenticare il core business dell’Enpaia che è di riscuotere la contribuzione delle aziende e garantire le prestazioni previste dalla legge. Attività sempre svolta egregiamente dall’Enpaia nel corso della sua storia.”