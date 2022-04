Enpaia, Lattarulo: messe in campo misure necessarie per superare momenti difficili. Oggi grande attenzione a giovani e donne

"Devo ringraziare il presidente Piazza e Alessandro Servadei per essere presenti ed aver condiviso queste riflessioni sulla gestione separata. Ci ritroviamo dopo aver superato un momento difficile, anche se ne stiamo vivendo un altro. Questo momento di servizio deve guardare agli aspetti generali della categoria, ma quello di quest'anno è stato un congresso nazionale dei periti agrari di alto profilo, qualificante e qualificato. C’è un differenziale importante tra il valore percepito è quello reale. Noi viviamo questa dicotomia, ma all’esterno si parla sempre meglio della nostra categoria. I dati sono quelli su cui un tecnico ed un amministratore devono riflettere per migliorare. La svolta c’è stata tre anni fa, con la presidenza Piazza: prima c’era staticità, la nuova governance ha dato nuovi stimoli. Siamo riusciti a mettere in campo tutte le misure necessarie alla categoria a superare momenti difficili e stiamo lavorando a creare nuovo strumenti. Particolare attenzione ai giovani e alla partecipazione attiva delle donne nella nostra categoria. In questo congresso abbiamo infatti più donne che in passato, con interventi di qualità".

Così Bernardino Lattarulo, del Comitato Amministratore Gestione Separata Periti Agrari Enpaia, in occasione del Consiglio nazionale dei periti agrari e periti agrari nazionali in corso di svolgimento a Roma.

"Quando siamo entrati Enpaia aveva 133 milioni di patrimonio, ma già nel 2020 siamo saliti a 200 milioni e quest’anno abbiamo superato la soglia dei 200 (203,766.000). Nei quattro anni è aumentata la quota soggettiva di versamenti, che ha avuto un calo nel 2020 a causa della pandemia ma che comunque ha tenuto. L'utile d’esercizio è stato stabile nel 2018/19, si è mantenuto nel 2020 e quest’anno siamo riusciti a fare quasi +50% di utile: risultato importantissimo, dovuto al lavoro di questi anni. Uno dei risultati più apprezzati è che tanti giovani si stanno iscrivendo alla nostra categoria, tanto che il numero è in aumento, con 3317 attivi , ma sono oltre 5000 in totale. Il piano previdenziale è uno spartiacque. Grazie alla sentenza favorevole alle casse di previdenza, dal 2013 siamo riusciti ad incrementare del 3% per il 2017, 2018 e 2019. Abbiamo l'obiettivo di sviluppare il Welfare: bonus maternità e paternità, bonus diplomi e lauree e tanti altri interventi a sostegno degli iscritti. Inoltre è disponibile una nuova app: sulla pagina ufficiale della gestione separata potete scaricarla, inserendo le vostre password potete accedere ai servizi. Siamo molto avanti, come sempre: servizi anche tecnologicamente utili che rispondono alle richieste che arrivano dal territorio ed in cantiere c’è molto altro", conclude Lattarulo.