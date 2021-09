Enpaia, nuovi stili di vita e Welfare, le dichiarazioni di Fadda, Magatti, Oliveti, Pace

“Ci aspetta un rivoluzione per le imprese, che sfrutteranno i nuovi processi produttivi. Il 68% delle aziende vuole sfruttare il lavoro da remoto. Questa trasformazione comporta un cambiamento nel mondo del lavoro e i processi produttivi saranno una combinazione tra lavoro a distanza e in presenza. Questo sarà un vantaggio anche per il tempo libero, così da rafforzare la domanda per alcuni servizi. A questo problema di crescita della produttività si risponde con la riduzione dell’orario di lavoro. L’incremento dell’occupazione attuale si è sviluppato nel settore dei servizi di mercato. Questo ci introduce al problema del l’allargamento della base produttiva. Non possiamo essere solo un paese che vive di servizi accessori, come ristorazione e turismo, dovrà essere capitato per le politiche industriali”. Così Sebastiano Fadda, docente di economia a Roma Tre e presidente Inapp, al forum Enpaia.

“La sostenibilità non deve diventare una moda. Il Covid è il terzo shock in 19 anni. Il modello di sviluppo è entropico bei rapporti con l’ecosistema e antropico con le tensioni sociali. È possibile aumentare la qualità di vita senza distruggere il pianeta? La risposta è nella sostenibilità, altrimenti subiremo altri shock in futuro. Siamo in un secolo nuovo e c’è discontinuità. Ci sono paure e incertezze, ma è compito delle élite aiutare le società a fare una traversata impegnativa”. Così Mauro Magatti, docente di sociologia alla Cattolica di Milano, al forum Enpaia 2021.

“Il territorio deve essere messo al centro. Dobbiamo agire tramite una prossimità dei servizi sanitari, anche attraverso telemedicina. Le case di comunità dovranno essere 2mila in Italia, che diventeranno degli hub collegati con altri centri di prossimità. Va portata avanti un’esigenza qualificativa, specializzando il medico di famiglia, solo così si potranno supportare certe logiche di cambiamento”. Così Alberto Oliveti, presidente Adepp, al forum Enpaia 2021.

“Sono cambiati i paradigmi del private capital. Tecnologia e Covid sono elementi di discontinuità nel private equity. Possiamo comprendere dove andranno i consumi, qualsiasi saranno stabili e sostenibili equali solo emozionali e temporanei. Il mondo degli investitori globali guarda all’Italia con positività, può avere qualcosa in più rispetto agli altri, come il mondo dello spazio, ad esempio”. Così Antonio Pace, Ad Fondo Italiano d’investimento, al forum Enpaia 2021.