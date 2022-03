Enpaia, periti agrari. Patuanelli: corpi intermedi fondamentali: periti accompagnano l’imprenditore agricolo in un percorso di conoscenza

"La mia forza politica tentato di mettere in forte discussione i corpi intermedi, ma è stato un forte errore ritenerli superati, perché sono fondamentali, come confermato durante la pandemia, perché è grazie a loro che abbiamo affrontato la pagina più drammatica della storia repubblicana, almeno per la vita quotidiana. Valorizzare la competenza e la capacità dei rappresentati dei corpi intermedi è importante: questi esercitano il ruolo con grande capacità, nel nostro paese. Il Pnrr ha una utilità percepita forse superiore a quella reale. Parliamo certamente di risorse ingenti, a debito, spalmate su un arco di 6 anni e frazionate su diverse tipologie di intervento. Solo nel 2020 abbiamo fatto uno scostamento di bilancio per oltre 130 miliardi di euro, ci rendiamo conto che il Piano Nazionale ha una densità importante, ma certamente non è in grado di risolvere tutto".

Così Stefano Patuanelli, Ministro per le politiche agricole e forestali, nel corso del congresso nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati in corso a Roma fino al 2 aprile.

"La vera forza del Pnrr e del Next Generation EU è il modo con cui a livello europeo abbiamo affrontato una crisi simmetrica. L'Europa ha capito che bisognava far fronte in modo unitario alle fragilità dei sistemi produttivi nate per colpa della pandemia. La crisi attuale è invece profondamente asimmetrica, questo perché la crisi dei prezzi energetici colpisce i paesi in misura diversa, e può portare a nuovi egoismi all'interno dei paesi membri - prosegue il ministro -. Se guardo alle misure del Mipaaf, pensiamo a cinque percorsi principali, caratterizzati da una profonda densità economica. La misura fuori dal Pnrr è quella dei contratti di filiera: l'aumento dei prezzi delle materie prime legate a speculazioni e al costo energetico e il settore primario è colpito ancora di più. L'incremente di prezzo attuale infatti non arriva al produttore, ma si ferma al distributore o al trasformatore. Il primo è l'anello debole, rappresentato dal produttore latteo caseario. Oggi abbiano stanziato 1,2 miliardi per queste filiere. La seconda misura invece è legata all'agrisolare sulle strutture esistenti, non a terra, con compartecipazione di capitale per la realizzazione degli interventi. Se il costo dell'energia è il primo problema per le imprese, allora renderle autosufficienti è un dovere. C'è poi il tema dell'acqua: captiamo solo l'11% dell'acqua piovana, che sarà il petrolio dei prossimi 50 anni e sui cui abbiamo impegnato 880 milioni di euro. Abbiamo poi 550 milioni per la sostituzione del parco macchine in agricoltura e infine 800 milioni sulla logistica, per ottimizzare il trasferimento delle merci".

"Non dobbiamo cedere alle pulsione del momento di voler cambiare la Pac, raggiunta dopo anni di lavori. Si tratta di una soluzione sbagliata, perché oggi è giusto rispondere con misure emergenziali, ma senza cambiare progetti strutturali. Sui temi ambientali c'è una sensibilità alta dei cittadini e per questo vanno guidati verso la soluzione giusta - prosegue Patuanelli -. Ma chiediamoci, l'agricoltura inquina? Qualsiasi attività antropica lo fa, ma ci sono stati percorsi molto virtuosi nel corso degli ultimi anni. Serve una politica di sostegno di visione agro-industriale, che consenta alle imprese di percorrere questa strada facilmente, senza finire in un burrone. Durante le transizione dobbiamo puntare ad un equilibrio stabile, attraverso risorse e idee chiare su dove andare. La Pac, così riformata faticosamente, non deve essere stravolta. Pensiamo agli ecoschemi, con il taglio dei pagamenti diretti. Sfruttiamo il secondo pilastro così che i piani di sviluppo rurali incidano di più sulla scelta delle imprese. Se vogliamo slittare la Pac facciamolo, ma non cambiamo strada: il tema della custodia dell'ambiente è la chiave per il nostro futuro".

"La nostra struttura produttiva ha circa 720mila aziende che percepiscono dalla Pac. Il nostro tessuto è fatto da piccoli imprenditori, circa 8 ettari medi. Da un alto viviamo della nostra eccellenza, la più alta al mondo, ma dall'altro il futuro dell'agricoltura deve rispondere al tema di come dare da mangiare a 10 miliardi di persone, inquinando meno. Sarà possibile solo attraverso l'innovazione e le tecnologie che già esistono e abbiamo a disposizione. Ma come trasferire questa tecnologia? Il ruolo fondamentale di conoscenza è affidata proprio ai periti agrari, che possono accompagnare l'imprenditore agricolo verso il percorso di conoscenza, con la formazione del perito che si interseca con questa conoscenza, così da far percepire le opportunità a chi investe, siete la figura più adeguata per questa transizione", conclude il Ministro.