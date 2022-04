Enpaia, periti agrari. Taricco: agricoltura settore centrale della nostra società a cui servono competenze e figure professionali

"Questa è stata una stagione convulsa: dopo 2 anni di pandemia ora c'è la guerra e la peste suina africana. Al di là delle situazioni contingenti, ci sono una serie di grandi tendenze in atto. Oggi c'è una forte attenzione verso l'agricoltura: abbiamo pensato che fossimo in un periodo di globalizzazione dello spostamento delle merci e ci siamo accorti di come non fosse così scontato. Oggi invece ci sono questioni in atto come il ripensamento dell'alimentazione, come autosufficienza e qualità, ma anche una consapevolezza crescente dei cittadini sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Inoltre è emerso come l'agricoltura sia una chiave per la salvaguardia dei territori e della loro fertilità. Sono scenari a cui si aggiunge l'aspetto della sfida energetica ed è un quadro che impatta sulla nostra attività verso il futuro. Oggi dobbiamo pensare ad una autonomia energetica, all'utilizzo dell'acqua e all'innovazione tecnologica, in cui rientra anche il tema della chimica. Chi dovrà agire in questo universo? Le quasi 700mila aziende agricole italiana, così eterogenee in Italia sia come dimensioni che come tipologia, che necessiteranno risposte particolarmente diverse tra loro. Servirà un duro lavoro di accompagnamento. Si tratta però di una grande occasione per il nostro settore. Uno degli aspetti delicati è quello assicurativo, che oggi copre solo 100mila aziende, principalmente in Nord Italia. Annate con gelate primaverili come quella dell'anno scorso, rischia di mettere in ginocchio diverse realtà e condiziona la tenuta di molti territori, ma per la prima volta avremo una copertura del 35-40% del danno per tutti, gestita a livello centrale, a cui si potranno aggiungere incrementi attraverso una assicurazione privata o attraverso la copertura pubblica. Qui le competenze tecniche ricoprono un ruolo fondamentale e i periti agrari sono l'elemento unificante di questo passaggio: l'agricoltura è un settore centrale della nostra società perché riguarda la vita di tutti noi, ma perché sia di qualità servono le competenze e le figure professionali".

Così Mino Taricco, Vicepresidente Commissione Agricoltura del Senato, nel corso del congresso nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati in corso a Roma fino al 2 aprile.