Enpaia, Piazza: agricoltura ha dimostrato grande resilienza durante la pandemia e sarà in grado di rispondere anche a questa nuova crisi – VIDEOINTERVISTA

"L'agricoltura ha dimostrato una grande capacità di reazione in questi due anni. Ha garantito cibo e la fornitura all'industria per alimentare la distribuzione ed è stata in grado di dare un forte in mano in un momento di difficoltà, mostrando grande resilienza di fronte a grandi eventi negativi come la pandemia. Ora siamo di fronte ad una nuova drammatica situazione, provocata dalla pazzia degli uomini, ma nuovamente l'agricoltura sarà in grado di reagire: in questa annata la criticità maggiore sarà mettere a dimora nuovi appezzamenti di terra per garantire la sovranità alimentare, fondamentale per un paese moderno come l'Italia".

Così ad Agricolae Giorgio Piazza, presidente Enpaia, in occasione della giornata conclusiva del Congresso nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati che si è svolto a Roma