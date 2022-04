Enpaia, Piazza: impegno per togliere negatività e disfunzionalità al sistema. Grande attenzione alla Gestione Separata

"Il ruolo del perito agrario è fondamentale, è l'interfaccia e la cinghia di trasmissione tra ricerca e innovazione. Lo sforzo che stiamo portando avanti è di formare una base di lavoro importante. Stiamo vivendo un anno orribile per l’economia. Abbiamo basi buone e nonostante la crisi abbiamo tenuto. Avendo messo in campo l’idea iniziale di prendere in mano l’organizzazione e dare una spinta forte nell’innovazione, stiamo procedendo a togliere le negatività e le disfunzionalità ed oggi ci siamo dati strumenti che adesso funzionano. Abbiamo dato grande attenzione e una cura maniacale a che le risorse vengano riutilizzate per dare una mano all’intero settore. Inoltre è stata posta massima attenzione sugli investimenti: ed i risultati ci danno ragione, visto che le performance sono buone. Nonostante questo dobbiamo porre particolare attenzione all’economia reale e alla diversificazione degli investimenti . Voglio poi sottolineare la crescente importanza ad un fattore fondamentale della Gestione Separata - che è quella legata alla parte più “giovane” della famiglia dei Periti Agrari: la formazione".

Così Giorgio Piazza, presidente Enpaia, in occasione del congresso nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati in svolgimento a Roma

"Ma fare modernità non vuol dire dimenticarsi la tradizione: l’agricoltura vive di tradizione. Provate ad andare ad aprire i link delle Arpa regionali: i dati sulla condizione dei nostri terreni sono chiari. Come si fa a non capire questo momento epocale? Cosa che tra l’altro dovete farlo capire voi, che siete i tecnici. Abbiamo bisogno di fare squadra per un momento che è storico: il lavoro prezioso di accompagnamento delle imprese al mercato è fondamentale. E quindi modernità, un welfare moderno e nuovo, che attiri ed invogli a giocarsi una partita che è quella della vita. È questo il tema, che viene posto dalla questione della gestione separata: un tema feroce. E su questo abbiamo dato un segnale forte in controtendenza, perché il lavoro paga. Lo porteremo avanti fino all’ultimo, come abbiano fatto in questi tre anni e mezzo. Con grande qualità e caparbietà, frutto anche delle condizioni in cui ci siamo trovati a lavorare: penso allo sforzo che ha fato la gestione separata nel momento più duro della pandemia, quando il lavoro era saltato. Poi è intervenuto il governo, ma all’inizio c’eravamo noi. La strada è quella: far crescere un nuovo welfare di categoria", chiude il presidente