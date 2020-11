ENPAIA, Rapporto annuale 2020. Baretta (Mef): Agricoltura fondamentale per la tutela e la salute della popolazione. Ora costruire su agroalimentare una strategia paese

“La pandemia nella sua drammaticità ha reso evidente il peso e il ruolo dell’agricoltura, dell’agroalimentare e del comparto agroindustriale nella tutela della popolazione nei momenti di crisi e difficoltà” dichiara il Sottosegretario all’economia Pier Paolo Baretta.

“Non possiamo dimenticarci però la situazione di altre parti del mondo, dove alla pandemia si unisce la carestia, e riguardo a questo la Fao ci dice che sono oltre 250 milioni le persone a rischio di sostegno alimentare. Il ruolo dell’agricoltura assume dunque un significato straordinario non solo nelle economia sviluppate, nelle quali ha dimostrato in questo periodo la sua forza, ma anche in quelle economie più fragili, cercando di evitare che le conseguenze alimentari e sociali si sommino a quelle sanitarie del virus” prosegue.

“Questa presa di coscienza dell’agricoltura e dell’agroalimentare deve diventare una strategia paese, ed a questo proposito mi congratulo per il ruolo che Enpaia sta svolgendo come osservatorio dell’andamento della situazione agricola, con la capacità di prevedere e misurare l’evoluzione del settore” sottolinea Baretta.

“Questa presa di coscienza è assolutamente necessaria a fronte di tre scadenze che ci sono imposte in questo periodo.

La prima è quella delle conseguenze sociali della pandemia, muovendosi oltre la missione principale che è quella previdenziale, andando a costruire forme di assistenza e partecipazione in un’ottica di welfare attivo.

La seconda scadenza è quella europea. Non si sono mai viste così tante risorse come quelle messe a disposizione dall’Europa ed è evidente come le prospettive del next generation e del recovery rappresentino per la filiera agroalimentare un punto di riferimento. Ci vogliono però programmi, stiamo lavorando come governo ma serve, insieme alla casse e agli enti, garantire una centralità nei finanziamenti del recovery.

Il terzo punto è la prospettiva della sostenibilità ambientale e produttiva come parte integrante di una nuova strategia di sviluppo. Sarà necessario un salto di qualità, non solo nelle politiche di sviluppo strutturale ma anche in quelle finanziarie, e qui gli operatori istituzionali sono chiamati ad avere un ruolo essenziale” afferma il sottosegretario del Mef.

“Dobbiamo costruire una strategia Paese che sostenga le politiche di sviluppo, finanziarie e d’investimento con un’agenda volta a risolvere le annose criticità: Revisione tassazione, tassazione welfare attivo, Incentivi e credito di Imposta” conclude Baretta.