Enpaia, Servadei: serve formazione e sguardo al futuro. Il Welfare attivo è fondamentale

"Quando nel 2018 il ministro Poletti mi chiamò a svolgere questo ruolo, mi disse “aspetta a ringraziarmi!”. È stata ed è una bellissima esperienza, una sfida, un lavoro molto impegnativo. Ogni anno ci troviamo di fronte a 4 bilanci preventivi, 4 consuntivi e poi tutte le riunioni. Il primo punto da cui siamo partiti è stato questo: su un unico conto corrente c’era mezzo miliardo parcheggiato. C'era la necessità di standardizzazione, necessaria al controllo. Abbiamo fatto in modo che dal punto di vista procedurale ci fosse omogeneità: l’Enpaia è una. Il controllore è un consulente, che ha il suo ruolo, ma ll concetto deve essere aziendalistico: efficienza ed efficacia. Il tema è quello del rischio: il mondo ora è completamente diverso, ed i principi di efficacia ed efficienza sono tanto più importanti. Abbiamo costruito un modello amministrativo, con un processo di efficientamento e poi anche di formazione, fondamentale alla corretta gestione. Si è dunque usciti dalla logica del particolarismo. Una Cassa è una macchina che non si può mai fermare: servono processi, procedure e persone correttamente formate. Dobbiamo iniziare a lavorare in anticipo con i budget dell’anno successivo, e verificarlo costantemente per operare gli eventuali scostamenti. Quanto un controllore può entrare nell’attività di gestione dell’amministratore? La cassa è diventata una mezza impresa, con dei rischi. I principi solo quelli della ragionevolezza e della dimostrabilità del processo logico: perché l’amministratore ha fatto quell’investimento? Il controllore deve capire il processo logico, e comprendere che in effetti tutto sia stato valutato. Partendo dal presupposto che il rischio può essere mitigato, non escluso. L’Enpaia così si è strutturato: lei, come tutte le gestioni separate, devono lavorare sul budget e questo le ha consentito di poter affrontare bene la situazione della pandemia".

Così Alessandro Servadei, Presidente Collegio Sindaci Enpaia, in occasione del Consiglio nazionale dei periti agrari e periti agrari nazionali in corso di svolgimento a Roma.

"Quando conosco le mie spese so quanto posso investire in welfare. La qualità sta nella formazione, e nella specializzazione e bisogna capire quali siano le nuove frontiere. Cosa vuol dire dunque agricoltura nel 2022? Si tratta di qualcosa di enorme e dunque quale diventa il ruolo del perito agrario? Ecco perché serve formazione e sguardo al futuro. Il Welfare attivo è fondamentale, ma solo se capito e spiegato. Le spese dunque vanno gestite con grande attenzione. A titolo di esempio vi racconto che ci siamo visti anche bocciare una donazione di 10mila euro per i respiratori: ma bisogna capirne lo spirito. Perché quello è denaro pubblico. Per capire il welfare attivo non basta fare il corso: bisogna anche dimostrare che quel corso abbia un effetto reale rispetto gli obiettivi, la qualità del previdente. È facile parlare di welfare attivo in maniera astratta, ma poi renderlo pratico superando i controlli di primo e secondo livello non è facile -continua Servidei -. L’ultimo passaggio è relativo alle morosità. Versare è obbligo di legge: chi non versa non solo non prende la sua pensione, ma toglie reddito anche agli altri. Chi non versa i contributi non versa anche quelli di maternità, ad esempio. La cassa deve fare tutto quello che serve per aiutare il previdente. Il professionista non è tutelato, e quindi bisogna sostenere il previdente in difficoltà, ma i casi patologici vanno affrontati e gestiti".