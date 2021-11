Enpaia-Snebi, Piazza: 50 anni di convenzione, traguardo importante a tutela dei lavoratori. VIDEOINTERVISTA

Quindi senz’altro la tutela al centro della convenzione, che è stata rinnovata già nel 2019 in anticipo sulla scadenza dei 50 anni, e che vuole per il futuro continuare a garantire una sicurezza per quanto riguarda la parte della previdenza ma anche per un nuovo welfare, visto e considerato quello che siamo riusciti e fare e che ci hanno permesso di fare i ministeri vigilanti in termini di prevenzione dalle pandemie. Dunque un bel compito per il futuro e per altri 50 anni di qualità a tutela del lavoro e del personale dei consorzi.”

