Ente nazionale risi, Comagri Camera: Clausola salvaguardia fondamentale. Lavorare su promozione riso europeo

“Siamo qui oggi a presentarvi le risultanze del quarto forum del settore del riso europeo, che ha visto la partecipazione di 50 delegati tra agricoltori e produttori degli otto paesi europei in cui si coltiva riso, oltre le rappresentanze ministeriali. C’è stata una discussione importante sui punti strategici per il futuro” dichiara Paolo Carrà, Presidente Ente nazionale risi, nel corso dell’audizione in Comagri Camera sugli esiti del 4° Forum del settore del riso dell’Unione europea.

“Veniamo da altri tre forum che ci hanno permesso di conseguire la clausola di salvaguardia ed avere un budget aggiuntivo per la promozione del riso sostenibile europeo. Questo forum non è meno importante dei precedenti, cade in un anno particolare che è quello in cui si definiscono le strategie per la ripresa economica del paese e dell’Ue, e di conseguenza anche dell’agricoltura. Il documento è poi stato illustrato nella sua completezza agli europarlamentari intervenuti al gabinetto del commissario all’agricoltura Ue e alle direzioni del commercio” prosegue.

“Buona parte del consumo di riso europeo è stato coperto dalle importazioni. È un fatto importante che deve far riflettere di fronte alla necessità di un aumento della produzione di riso europeo” sottolinea Roberto Magnaghi, Direttore Ente nazionale risi.

“Difatti la nostra risicoltura si trova ancora ad essere molto colpita da un sistema di importazioni che ha richiesto nel 2019 l’attivazione della clausola di salvaguardia. Clausola ottenuta dopo una richiesta durata cinque anni e che ha portato dei benefici. Infatti la Cambogia e il Myanmar che avevano invaso l’Ue di riso Indica hanno visto scendere il loro livello di esportazione. Una clausola di salvaguardia che però ha in se ancora molti difetti. È infatti molto complessa da applicare, non è stata quindi tempestiva ed è imprevedibile perché lascia aperto a ricorsi legali. È inoltre artificiosa e non contempla il danno ai produttori agricoli, perché la clausola si applica solo quando l’industria registra danni per le importazioni da paesi terzi” evidenzia.

“Chiediamo che venga rivisto questo meccanismo di clausola di salvaguardia generale ed anche il meccanismo di clausola di salvaguardia automatico che oggi vige nella regolamentazione comunitaria (e che tra l’altro non si applica al riso) perché possa essere istituto anche per il nostro settore, da attivarsi non appena vengano superati livelli di importazione rischiosa per la risicoltura europea” dichiara Magnaghi.

“Temiamo però che al cessare della clausola di salvaguardia possano riprendere le importazioni da Cambogia e Myanmar.

Quando è stata attivata la clausola, valevole per il riso Indica, il Myanmar è passato alle esportazioni di riso Japonica. Importazioni che derivano da un paese che è in testa tra quelli che non rispettano i diritti umani. Non vogliamo mischiare le questioni dei diritti umani con quelle che riguardano il commercio, la nostra filiera si aspetta però, se non sarà rinnovata la clausola, che il riso possa essere inserito all’interno dell’elenco dei prodotti per i quali la Cambogia dovrà pagare dazio all’interno dell’Ue a causa della violazione dei diritti umani.

Siamo sicuri che il consumatore Ue possa preferire il riso italiano o comunitario, se in grado di essere riconosciuto sullo scaffale, sia sotto l’aspetto della provenienza che per la qualità del prodotto. Un prodotto che è appunto sostenibile per l’ambiente, di alta qualità, sicuro e distintivo di un territorio. Chiediamo un budget dedicato alla promozione del riso europeo, insieme ai colleghi francesi e portoghesi. La cifra è di circa 8 mln euro per mettere tutti i paesi produttori insieme e fare uno specifico progetto di promozione e sostenibilità del riso europeo” conclude.