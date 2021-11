Erba medica: Fissato il prezzo 2021 per la semente in natura certificata

In occasione della sua ultima riunione, il Comitato Interprofessionale istituito nell’ambito dell’Accordo quadro nazionale per la moltiplicazione di sementi di foraggere ha indicato in 2,75 €/kg per prodotto pulito, privo cioè di tara e di scarti, il prezzo di riferimento del seme di erba medica in natura certificata per la campagna 2021.

“Come rappresentanti della parte agricola che ha sottoscritto l’accordo quadro per la moltiplicazione di sementi di specie foraggere esprimiamo soddisfazione per l’intesa raggiunta sul prezzo interprofessionale 2021 del seme di erba medica certificata” ha dichiarato Alessandro Lualdi, Presidente del COAMS, il Consorzio degli Agricoltori Moltiplicatori Sementieri e Coordinatore del Comitato Interprofessionale Sementi di Foraggere. “Il Comitato ha analizzato diversi fattori, dalle produzioni dell’anno risultate non entusiasmanti in termini sia quantitativi che qualitativi, all’andamento della stagione produttiva nei paesi nostri maggiori competitor, fino alla domanda di seme nazionale ed internazionale di fatto ancora bloccata. Riteniamo dunque che il prezzo indicato premi adeguatamente i produttori agricoli che continuano a impegnarsi in tale settore e assicuri al contempo alle produzioni italiane un buon grado di competitività anche sui mercati internazionali ai quali viene destinata la maggior parte della produzione nazionale. Certamente la situazione presenta ampi margini di miglioramento per quanto riguarda la fase di controllo in campo delle produzioni, miglioramenti che per primo il Comitato Interprofessionale auspica per ridurre quelle situazioni di irregolarità che ancora oggi si registrano in campagna e che danneggiano in maniera significativa il settore. Ci faremo pertanto promotori di un confronto costruttivo con gli Organismi di controllo per superare tali criticità sin dalla prossima campagna”.

“Sottoscriviamo senza riserve quanto affermato dal rappresentante del COAMS” ha aggiunto Roberto Guarnieri, Presidente del Gruppo Sementi Foraggere di Assosementi, l’Associazione che rappresenta le ditte sementiere in Italia. “La produzione di semente di erba medica presenta specificità peculiari che la rendono unica. La qualificazione del settore può realizzarsi solo tramite l’applicazione corretta del contratto di moltiplicazione che garantisce entrambe le parti sottoscrittrici e una programmazione pluriennale strettamente connessa alla poli-annualità della coltivazione dell’erba medica in grado di garantire la piena soddisfazione di entrambe le parti contraenti attenuando le situazioni negative e contrastando i possibili fenomeni speculativi che si possono presentare nel corso del ciclo di coltivazione pluriennale. Se nei prossimi anni ci sarà volontà di percorrere la strada della qualificazione del settore, l’industria sementiera che Assosementi rappresenta non farà di certo mancare il proprio supporto e il proprio contributo”.