Esami abilitanti 2021. Ultima chiamata: se venerdi’ 23 non esce l’ordinanza scattera’ la denuncia a ministro Bianchi

Per potere esercitare una professione ordinistica è necessario superare un esame di Stato abilitante, ma migliaia di giovani diplomati e laureati non possono farlo perchè il Ministro Patrizio BIANCHI non emana l’Ordinanza annuale (alla sua firma perlomeno da inizio maggio), impedendo loro di acquisire quell’abilitazione che gli aprirebbe le porte del mondo del lavoro.

Il problema riguarda non solo l’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati(con i suoi 1.200 candidati annuali), ma anche quelli dei Geometri, dei Periti agrari e dei Periti industriali, per un totale di 4-5.000 giovani a cui il Governo palesemente ostacola l’accesso al mondo del lavoro.

Per quale motivo? Nessuno, non ci sono ragioni. Non esplicite. Dunque siamo nell’ambito dell’incuria, dell’indolenzaoppure della negligenza.

Per quanto riguarda gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati l’Ordinanza di indizione degli esami abilitanti (le domande si possono presentare a partire dalla pubblicazione in Gazzetta, per i 30 giorni successivi) deve essere tassativamente emanata “non oltre il 30 giugno” d’ogni anno; un termine che ha natura “perentoria” ed il cui superamento configura pertanto l’omissione di atti d’ufficio.

Ad esempio, negli ultimi anni le Ordinanze sono state pubblicate nelle seguenti date:

− 2020 19 maggio

− 2019 7 maggio

− 2018 25 maggio

− 2017 28 aprile

− 2016 15 aprile

− 2015 8 maggio

− 2014 9 maggio

e mai la pubblicazione è avvenuta oltre il mese di maggio.

Definita ad aprile, portata al Ministro Bianchi a maggio, l’Ordinanza dunque sembra prendere polvere sul suo tavolo da tre mesi; non esattamente il migliore esempio di efficienza amministrativa, di cui pure il Governo fa ampio sfoggio.

Dopo avere informalmente sollecitato per mesi, vanamente, -superata anche la dead line del 30 giugno- il Presidente dell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Roberto ORLANDI, il 3 luglio scorso ha scritto al Ministro Bianchi, senza tuttavia ricevere risposta alcuna; il 9 luglio perciò gli è stata notificata una formale diffida ad adempiere agli obblighi di legge, assegnando 10 giorni per provvedere ad assumere gli atti omessi(scaduti il 19 u.s.).

E seppure risulti che l’arrivo della diffida degli Agrotecnici abbia prodotto effetti e l’adozione, da parte del Gabinetto del Ministro, di non meglio definiti atti “propedeutici” agli esami, ad oggi non vi è ancora nessuna certezza di quando l’Ordinanza verrà firmata ed effettivamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale .

Per questo, nella giornata di ieri, il Presidente dell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha nuovamente scritto al Ministro Bianchi, chiedendo di ricevere notizie certe, in assenza delle quali venerdì 23 luglio prossimo sarà depositata alla Procura della Repubblica di Roma una denuncia per omissione di atti ed al TAR un ricorso urgente per la nomina di un Commissario ad acta che sostituisca il Ministro inadempiente .

In ogni caso, anche ove l’Ordinanza venisse pubblicata il 23 luglio, per migliaia di giovani diplomati e laureati il 2021 sarà un anno davvero complicato, perché il termine di presentazione delle domande coinciderà con la settimana che comprende Ferragosto e si concluderà in quella seguente, inducendo molti candidati a rinunciarvi. Una cosa inaudita e mai avvenuta prima.