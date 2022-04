Esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato: domande da domani sino al 5 maggio

Da domani, martedì 5 aprile, giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - Serie speciale concorsi, dell’Ordinanza del MIUR, per i trenta giorni successivi, sarà possibile presentare domanda di partecipazione alla sessione 2022 degli esami di Stato abilitanti alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato (ultimo giorno utile, giovedì 5 maggio 2022).

Il 2022 è l’ultimo anno in cui gli esami si svolgono in forma semplificata, con una sola prova-colloquio, on-line da remoto (in luogo delle tradizionali tre prove, di cui due scritte), presentando l’ulteriore vantaggio di poter essere svolte da qualunque luogo si trovi il candidato, senza necessità di spostamenti. Dal 2023 invece, cessata l’emergenza COVID, si tornerà alle tre prove in presenza.

Le domande devono essere spedite con raccomandata (farà fede il timbro postale) al Centro Unico di raccolta posto presso l’Ufficio di Presidenza del Collegio Nazionale (Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLI’) oppure possono anche essere inviate a mezzo PEC-Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: agrotecnici@pecagrotecnici.it

Possono accedere all’esame di stato abilitante (e, successivamente alla professione) i soggetti in possesso:

1. Di una laurea magistrale - LM (DM n. 270/2004) in una delle Classi idonee (vedi elenco allegato) dei settori agrario; forestale; ambientale, naturalistico, zootecnico; biotecnologico agrario e veterinario; biologico della nutrizione umana; chimico; dell’architettura del paesaggio; dell’ingegneria ambientale; dell’economia e dell’economia ambientale (come da elenco allegato).

2.Di una laurea specialistica - LS (DM n. 509/1999) corrispondente ad una delle Classi indicate per le lauree magistrali nonché altre lauree equipollenti o di identico valore formativo (come da elenco allegato).

3.Di una laurea quadriennale o quinquennale “vecchio ordinamento” (ante DM n. 509/1999) corrispondente ad una delle Classi indicate per le lauree magistrali nonché altre lauree equipollenti (come da elenco allegato).

4.Di una laurea di primo livello (triennale) nelle Classi di Biotecnologia; Ingegneria civile ed ambientale; Scienze dell’economia e Scienze della gestione aziendale; Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica; Scienze agrarie e Scienze alimentari; Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura; Scienze zootecniche e delle produzioni ambientali nonché altre equipollenti o di identico valore formativo (come da elenco allegato).

5.Di un Diploma Universitario equivalente ad una delle lauree di primo livello di cui al punto precedente, nonchè altri Diplomi universitari non tabellati con pari identicità formativa (come da elenco allegato).

6.Di un diploma in agraria di scuola secondaria superiore di “agrotecnico” oppure di “perito agrario” oppure di tecnico nel settore “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” oppure di tecnico in “Agraria, agroalimentare e agroindustria”; in entrambi i casi unito a 18 mesi di praticantato professionale certificato ovvero un percorso formativo equivalente.

l’elenco completo dei titoli di studio idonei è scaricabile al sito www.agrotecnici.it.

Dalle ore 9:30 di domani, 5 aprile 2022, i modelli delle domande, distinti per titolo di studio, saranno scaricabili dal sito internet www.agrotecnici.it oppure dal profilo Facebook https://www.facebook.com/collegioagrotecnici o Twitter https://twitter.com/Agrotecnici.

Informazioni dirette si possono richiedere ai n. 0543/720.908 oppure 06/6813.4383 ovvero tramite e-mail a: agrotecnici@agrotecnici.it.

Sempre nel sito www.agrotecnici.it sono indicati i numeri telefonici dedicati per ottenere informazioni sugli esami, sempre possibili anche inviando una e-mail ad agrotecnici@agrotecnici.it.

Anche la rete dei Collegi provinciali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è mobilitata per fornire informazioni ai richiedenti.

Le prove d’esame si svolgeranno nel mese di novembre 2022 e ad esse potranno parteciparvi, come già ricordato, coloro i quali hanno presentato domanda entro il 5 maggio 2022.

L’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati negli ultimi dieci anni (2012-2021) è il primo nel settore dei professionisti dell’agricoltura e dell’ambiente come numero di candidati agli esami abilitanti.

LAUREE E DIPLOMI CHE CONSENTONO L’ACCESSO ALL’ALBO PROFESSIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

1. Di una laurea magistrale (DM n. 270/2004) in una delle seguenti Classi: LM-3 - Architettura del paesaggio; LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura; LM-6 - Biologia; LM-7 - Biotecnologie agrarie; LM-8 - Biotecnologie industriali; LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; LM-23 - Ingegneria civile; LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 - Ingegneria della sicurezza (condizionata); LM-35 - Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-48 - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-54 - Scienze chimiche; LM-56 - Scienze dell’economia; LM-60 - Scienze della natura; LM-61 - Scienze della nutrizione umana; LM-69 - Scienze e tecnologie agrarie; LM-70 - Scienze e tecnologie alimentari; LM-73 - Scienze e tecnologie forestali ed ambientali; LM-75 - Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; LM-76 - Scienze economiche per l’ambiente e la cultura; LM-77 - Scienze economico-aziendali; LM-86 - Scienze zootecniche e tecnologie animali; LM/GASTR - Scienze economiche e sociali della gastronomia; ovvero altre equivalenti.

2. Di una laurea specialistica (DM n. 509/1999) in una delle seguenti Classi: 3/S - Architettura del paesaggio; 4/S - Architettura e ingegneria edile; 6/S - Biologia; 7/S - Biotecnologie agrarie; 8/S - Biotecnologie industriali; 9/S - Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; 28/S - Ingegneria civile; 38/S - Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 62/S - Scienze chimiche; 64/S - Scienze dell’economia; 68/S - Scienze della natura; 69/S - Scienze della nutrizione umana; 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali; 77/S - Scienze e tecnologie agrarie; 78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari; 79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche; 82/S - Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; 83/S - Scienze economiche per l’ambiente e la cultura; 84/S - Scienze economico-aziendali; ovvero altre equivalenti.

3.Di una laurea quadriennale o quinquennale “vecchio ordinamento” (ante DM n. 509/1999) nei seguenti indirizzi: > Settore agrario e forestale (laurea in Scienze agrarie; Scienze agrarie, tropicali e subtropicali; Scienze e tecnologie agrarie; Scienze e tecnologie agrarie ed alimentari; Scienze delle produzioni animali; Scienze forestali; Scienze forestali ed ambientali) > Settore naturalistico e ambientale (laurea in Scienze ambientali e Scienze naturali) > Settore biologico e biotecnologico (laurea in Biotecnologie agro-industrali; Biotecnologie agrarie vegetali; Biotecnologie industriali; Biotecnologie mediche; Biotecnologie veterinarie; Scienze biologiche; nonchè altre lauree equipollenti) > Settore chimico (laurea in Chimica) > Settore della pianificazione ambientale e territoriale (laurea in Pianificazione territoriale ed urbanistica; Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale; Politiche del territorio; Architettura; Ingegneria per l’ambiente ed il territorio; Ingegneria civile; Ingegneria edile; Urbanistica) > Settore economico (laurea in Economia ambientale; Economia aziendale; Economia e commercio; Economia e legislazione per l’impresa; Economia delle istituzioni; Marketing; Scienze economiche e statistiche; nonchè altre lauree equipollenti).

4. Di una laurea di primo livello (triennale) in una delle seguenti Classi: L-2 Biotecnologie (ex Classe 1); L-7 Ingegneria civile e ambientale (ex Classe 8); L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale (ex Classe 17); L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (ex Classe 7); L- 25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali (ex Classe 20); L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari; L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (ex Classe 27); L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali (ex Classe 40); L/GASTR - Scienze, culture e politiche della gastronomia; accompagnata da un semestre di tirocinio professionale (che può essere svolto anche dopo aver presentato domanda di partecipazione gli esami, purché in tempo utile per gli esami).

5. Di un Diploma Universitario, fra i seguenti: > Biotecnologie agro- industriali > Biotecnologie industriali > Coordinamento per le attività di protezione civile > Economia e amministrazione delle imprese > Economia delle imprese cooperative > Economia del sistema agroalimentare e dell’ambiente > Gestione delle imprese alimentari > Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura > Ingegneria dell’ambiente e delle risorse > Igiene e sanità animale > Marketing e comunicazione d’azienda > Produzioni animali > Produzioni agrarie tropicali e subtropicali > Produzioni vegetali > Realizzazione e gestione degli spazi verdi > Scienze ambientali > Servizi informativi territoriali > Tecnici in biotecnologie > Tecnici in impianti biotecnologici > Tecnico di misure ambientali > Tecnologo alimentare > Valutazione e controllo ambientale (nonchè altri Diplomi universitari non tabellati con pari identicità formativa).

6. Di un diploma in agraria di scuola secondaria superiore: se ordinamento ante-riforma di “Agrotecnico” oppure di “Perito agrario”; se “nuovo ordinamento”, di tecnico nel settore “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” oppure di tecnico in “Agraria, agroalimentare e agroindustria”; in entrambi i casi unito a 18 mesi di praticantato professionale certificato ovvero un percorso formativo equivalente (Corso ITS ovvero IFTS, attività tecnica subordinata, ecc. La titolarità o contitolarità di azienda agricola è requisito equivalente all’attività tecnica subordinata).