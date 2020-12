Esondazione Panaro, Fini (Cia): campagne hanno consentito lo smaltimento delle acque arrecando minori danni ai centri abitati

“La prevenzione prima di tutto: abbiamo l’obbligo di continuare su questa strada per evitare che succedano disastri come la rottura dell’argine del fiume Panaro avvenuta domenica mattina. E prevenire significa consentire all’acqua un deflusso regolare durante le piene, senza ostacoli e soprattutto evitando con ogni mezzo i rischi di rotture degli argini: ora è troppo presto per stabilire la causa, ma vanno eliminati i pericoli legati alle tane di animali come volpi, istrici e soprattutto nutrie”. Lo afferma Cristiano Fini presidente di Cia Emilia Romagna che azzarda a fare una conta dei danni: “Si parla di alcune centinaia di milioni di euro – stima Fini – imputabili alle produzioni e ai mezzi agricoli sommersi dall’acqua”.

Uno produttori più colpiti è Marco Borsari di Castelfranco Emilia (Modena), adiacente alla falla che si è creata nell’argine del fiume Panaro “La voragine si è aperta in un attimo, molto prima che l’acqua raggiungesse livelli pericolosi: sono anni che abito qui e quando l’argine ha ceduto l’acqua era al di sotto del flusso massimo che avevo osservato negli anni”. L’agricoltore è stato sommerso dall’acqua tracimata che ha raggiunto nei campi quasi due metri di altezza, mentre nella stalla e nel ricovero attrezzi ha interessato i primi 50 centimetri degli edifici, compromettendo parte dei mezzi agricoli. “In campagna i frutteti ed i vigneti sono sommersi completamente – spiega Borsari, e per il momento non riusciamo nemmeno ad entrare in campo. Non so cosa potrà succedere alle piante se resteranno sommerse per lungo tempo, certo ne risentiranno e a rischio è il raccolto del prossimo anno”.

Fini sottolinea inoltre a l’eccezionalità dell’evento determinato da piogge copiose sommate allo scioglimento del manto nevoso in montagna.

“Tuttavia due concetti vanno rimarcati e soprattutto non debbono essere dimenticati – evidenzia - il primo riguarda l’importanza delle campagne e delle aziende agricole, duramente colpite dall’inondazione, bistrattate dai cambiamenti climatici, da prezzi scandalosamente bassi e da posizioni oltranziste da parte di sedicenti ambientalisti/animalisti che gradirebbero giardini economicamente insostenibili al posto di imprese agricole che presidiano e tutelano il territorio. Nel dramma dell’evento alluvionale modenese – sottolinea Fini - le campagne hanno consentito lo smaltimento delle acque con l’obiettivo di arrecare minori danni ai centri abitati. Poi dobbiamo rimarcare l’importanza e l’impegno dei consorzi di bonifica – conclude- in questo caso il Burana, che unitamente ad altri enti hanno effettuato manovre idrauliche fondamentali per evitare disastri ben maggiori alle popolazioni colpite dalla tremenda calamità e soprattutto hanno evitato inondazioni in altri comuni adiacenti”.