ESONERI CONTRIBUTIVI, ART. 222 DL RILANCIO ESCLUDE COLTIVATORI DIRETTI E PROFESSIONALI. RIGUARDA SOLO I DIPENDENTI AGRICOLI

L'esonero straordinario dei contributi previdenziali in agricoltura previsto dall'articolo 222 del Dl Rilancio riguarda solo i dipendenti. Non vale per i coltivatori diretti, gli autonomi, i professionali Iap e i datori di lavoro.

A fare chiarezza dopo giorni di incertezza in merito alla corretta interpretazione della norma e a tagliare la testa al toro - da quanto apprende AGRICOLAE - è stata una circolare dell'Inps di giovedì scorso che ribadiva la scadenza del 16 luglio, termine ultimo per il pagamento della prima rata dei contributi agricoli obbligatori a carico di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali per l’anno 2020 che rimarranno esclusi dalla misura. L’INPS, sollecitata dalle associazioni di categoria, ha richiesto una proroga del pagamento al Ministero del Lavoro per i forti ritardi nell’emanazione del decreto ministeriale recante i criteri per la definizione dei contributi obbligatori, che hanno fatto conseguentemente slittare la predisposizione sul portale INPS dei modelli F24 con causale LAA (lavoratori agricoli autonomi) per i pagamenti. Ma la proroga di fatto ancora non è stata formalizzata.

L'art 222 del DL Rilancio in approvazione definitiva al Senato prevede infatti a favore delle imprese agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Ma non riguarda tutti i lavoratori ma solo i dipendenti di azienda.

