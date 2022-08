Estate, Coldiretti: con ultime partenze 22 mln in vacanza ad agosto

Con le ultime partenze salgono a 22 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza nel mese di agosto, in aumento del 4% rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè nel primo weekend di controesodo con il bollino rosso sulle strade del ritorno favorito anche dal maltempo. Un andamento climatico che non ha scoraggiato tuttavia le ultime partenze di agosto che – spiega Coldiretti – è il mese più gettonato anche se fa segnare tradizionalmente i listini più cari per alloggio, vitto e anche ombrelloni e lettini. Anche se quest’anno – precisa la Coldiretti – a risentire del balzo dell’inflazione con aumenti dei prezzi sono tutti gli aspetti della vacanza. Nella seconda parte dell’estate insieme al mare particolarmente apprezzate sono anche le scelte alternative per conoscere – sottolinea Coldiretti – una Italia cosiddetta “minore” dai parchi alla campagna, dalla montagna fino ai piccoli borghi che ben il 70%% degli italiani in vacanza dichiara di visitarli magari anche solo con una gita in giornata. Molto gettonati secondo Terranostra e Campagna Amica i 25mila agriturismi presenti in Italia spinti dalla ricerca di un turismo più sostenibile che ha portato le strutture ad incrementare anche l’offerta di attività con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, oltre ad attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici o wellness.