Estate, Coldiretti, con ultime partenze +25% in vacanza a giugno

Se il mese di giugno è propizio soprattutto per gli italiani, a mancare – precisa la Coldiretti – sono ancora gli stranieri in attesa che dal primo luglio arrivi il green pass per favorire l’arrivo in Italia di almeno i 28 milioni di cittadini europei che prima dell’emergenza sanitaria Covid venivano in vacanza nel Belpaese durante i mesi estivi. Un ritorno favorito dall’ingresso di quasi tutta Italia in zona bianca, dove – conclude Coldiretti - salta il coprifuoco e si allungano le tavolate con un significativo incremento dell’ospitalità e degli incassi, vale per la sola estate 3,5 miliardi di euro, con un incremento del fatturato nel sistema della ristorazione pari a circa il 20%.

A incidere sulle partenze è il gran caldo, con un 2021 che si classifica fino ad ora all’ottavo posto tra i più bollenti mai registrati nel pianeta con temperature superiori di 0,77 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo, e la voglia di sicurezza rispetto ai rischi di assembramenti. Non a caso – sottolinea la Coldiretti – il 34% ha già deciso per una località di mare che resta al primo posto inseguito però quest’anno da campagna, parchi naturali e oasi con i 24mila agriturismi nazionali che, spesso situati in zone isolate, in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e ampi spazi nel verde dove le distanze non si misurano in metri ma in ettari, sono forse i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche.