Etichetta, Battistoni in Question time: lacuna regolamento Ue rende possibile eludere obbligo etichetta alimenti imballati. Serve evoluzione normativa Ue. Mipaaf Proroga decreti

Battistoni ha spiegato che "per alcuni dei nostri prodotti, tra cui le carni suine trasformate abbiamo già introdotto in via sperimentale l'obbligo di indicare in etichetta l'origine delle materie prime. Sotto questo profilo l'Italia è quindi un'avanguardia in Europa dove è sempre più necessario procedere con l'attuazione della Strategia "Farm to Fork". Proprio per questo stiamo implementando l'azione a livello di Unione europea con l'obiettivo di favorire un'evoluzione della normativa comunitaria attraverso la revisione del Regolamento Ue n. 1169 del 2011".

