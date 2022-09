Etichettatura del vino, nulla di fatto tra Mipaaf e Regioni. Nodi ancora da sciogliere rimandano invio in CSR e attuazione decreto 

Ancora rimandato l'invio del decreto etichettatura del Vino in Conferenza Stato Regioni. Il decreto etichettatura sul vino ancora una volta non trova l'accordo tra Mipaaf e Regioni. Nel dettaglio più specifico per i prodotti vitivinicoli il riferimento è al Regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 dal quale discende l’art. 43 del Testo Unico sul vino del 2017. Il Testo Unico introduceva anche una serie di principi che devono tradursi in decreti attuativi. In particolare il tema fortemente controverso della indicazione del vitigno nella retro-etichetta.

Lo spirito che aveva ispirato il legislatore era quello di fornire indicazioni adeguate al consumatore, in specifico si cercava di consentire ai produttori di indicare il contenuto della bottiglia ovvero da quale vitigno fosse prodotto una particolare bottiglia anche per quei casi in cui non sarebbe consentito perché tali vitigni conferiscono il nome ad una DOC o ad un IGP.

Il caso emblematico è il vitigno Montepulciano che conferendo tale nome al Montepulciano d’Abruzzo, al Montepulciano delle Colline Teramane e naturalmente al Montepulciano toscano non può essere indicato in etichetta dai produttori marchigiani che storicamente producono Montepulciano. La soluzione di indicarlo in retro-etichetta è sembrata di buon senso al Parlamento per permettere ai produttori storici di informare i consumatori circa il contenuto di ciò che stanno bevendo.

Eppure nonostante l’indicazione di una legge primaria Ministero e Regioni non si accordano sulla attuazione di un principio di trasparenza e corretta informazione ed oggi dopo anni che il testo del decreto viene discusso dalla filiera la Conferenza delle Regioni rimanda al Ministero il decreto proprio sul punto del art 16 che riguarda il tema della indicazione del vitigno.

La normativa sull’etichettatura è di fondamentale importanza per i produttori per conoscere oltre a questa questione una serie di regole che consentono a costoro di non incorrere nelle sanzioni di una normativa particolarmente complessa