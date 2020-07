EUROPA, CONTE: CONTINUEREMO A TUTELARE LA COESIONE E LA POLITICA AGRICOLA COMUNE. NEXT GENERATION UE SIA ALL’ALTEZZA DELLE SFIDE

"Non c’è spazio per illudersi di vivere in tempi ordinari: non ci sono le condizioni per negoziare per settimane, mesi, su singoli aspetti e attenti solo alle convenienze nazionali e ad anacronistici privilegi" ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Aula alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo.

“Pur muovendo da un approccio costruttivo continueremo a tutelare le nostre priorità con riguardo particolare alla coesione e alla politica agricola comune” ha proseguito.

“Il Next Generation EU dovrà essere all’altezza delle sfide presenti e future. Mi appresto dunque a partecipare al Consiglio europeo del 17-18 luglio determinato a concretizzare il Next Generation EU e il quadro pluriennale in piena coerenza con le proposte della Commissione UE a beneficio di tutti i cittadini europei e soprattutto di coloro che stanno soffrendo di più la crisi" ha concluso il premier.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-